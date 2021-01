"Agentia Nationala de Administrare Fiscala va intensifica, si in anul 2021, activitatile de indrumare si asistenta in domeniul fiscal, manifestandu-si in acest sens rolul activ pentru sprijinirea contribuabililor in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale ce le revin", arata ANAF.Informari catre contribuabiliAstfel, ANAF precizeaza ca deruleaza proiectul pilot privind stimularea conformarii voluntare dedicat persoanelor fizice."Proiectul pilot presupune, la acest moment, transmiterea unor informari catre contribuabili persoane fizice, prin care li se ofera indrumare si asistenta in vederea indeplinirii, in mod corespunzator, a obligatiilor declarative si de plata", spun reprezentantii ANAF.Cum poate fi accesat Spatiul Privat VirtualPentru a beneficia de asistenta in domeniul fiscal si pentru a-si indeplini obligatiile fiscale in mod voluntar, contribuabilii pot contacta Call-Center-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la nr. 031.403.91.60.Pentru a solicita informatii personalizate privind situatia fiscala, contribuabilii pot utiliza serviciul Spatiul Privat Virtual.Citeste si:VIDEO Senatoarea AUR Diana Sosoaca a plecat din studioul Antena 3 dupa un schimb dur de replici cu Mihai Gadea: "Se vede ca sunteti abuzata"Pensia de stat va fi 32% din ultimul salariu doar in anumite conditiiToate pensiile vor fi recalculate. Anuntul facut de ministrul Muncii, Raluca TurcanVIDEO Podul de peste Dunare de la Braila: inginerii se pregatesc pentru suspendarea celor 81.000 de kilometri de cabluriVIDEO Povestea copilului crescut intr-un orfelinat al groazei si ajuns director de scoala: "Am luat ce e mai bun de la oameni" ...citeste mai departe despre " ANAF te invata cum sa iti completezi declaratiile de venit pe 2021 " pe Ziare.com