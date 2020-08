Potrivit unui comunicat transmis vineri AGERPRES de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, in cadrul ultimei sedinte de Guvern a fost adoptata ordonanta de urgenta prin care au fost extinse categoriile de servicii publice a caror plata poate fi realizata prin platforma online Ghiseul.ro.Astfel, contravaloarea pasaportului, a permisului de conducere, a certificatului de inmatriculare si a autorizatiei de circulatie provizorie poate fi achitata online - rapid, sigur si fara comisioane."Cu doua saptamani in urma, Ghiseul.ro dobandea capacitatea de a procesa toate platile pentru serviciile comunitare de utilitate publica. Peste 10 noi categorii de plati au fost adaugate in platforma. Astazi, am adus mai aproape de cetateni o serie de servicii publice foarte importante si foarte solicitate. Prin interconectarea sistemelor Ministerului Afacerilor Interne - Directia Generala de Pasapoarte si Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor - cu sistemul informatic al Companiei Nationale 'Imprimeria Nationala' SA si al Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, vor fi considerabil reduse procedurile necesare pentru eliberarea acestor documente, iar cetatenii vor scapa de hartiile prin care fac dovada platilor si de drumurile inutile intre institutii", afirma Sabin Sarmas, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, citat in comunicat.Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei este structura cu personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, avand rolul de a realiza si coordona implementarea strategiilor si a politicilor publice in domeniul transformarii digitale si societatii informationale. ...citeste mai departe despre " Contravaloarea pasaportului, a permisului de conducere sau a certificatului de inmatriculare poate fi achitata prin Ghiseul.ro " pe Ziare.com