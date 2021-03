"Habar nu aveam de existenta sa. Am demarat o investigatie pentru ca este un contract incheiat in august anul trecut de vechea administratie (condusa de Daniel Florea) si efectiv nu stim cine a ridicat abia acum acest contract in SEAP. La directia de achizitii publice avem o echipa noua, dar mai sunt ramase si cateva furnicute mai vechi, care declara insa ca nu stiu nimic despre acest contract. Investigam sa vedem ce este cu acest contract si de ce a fost publicat abia acum", a declarat pentru HotNews.ro Cristian Popescu Piedone.Contractul publicat in SEAP in data de 2 februarie 2021 apare la achizitii directe, cu data finalizarii achizitiei 11 august 2020 si valoarea finala a contractului de 13.485.423 lei (2.767.489 euro).La randul lor, reprezentantii firmei castigatoare spun ca semnarea actelor s-ar fi facut de fapt chiar in decembrie 2020, cand primar era Cristian Popescu Piedone.Citeste si:VIDEO Doi tineri din Bucuresti, gasiti inghetati pe o banca de pe un bulevard: "Nu erau foarte coerenti"Marturia uneia dintre studentele exmatriculate de la Facultatea de Drept: "Am copiat ca masura de preventie, pentru a nu fi nedreptatita. Nu voiam sa ajung la taxa din cauza celor care copiau"Moartea violenta a unui cunoscut profesor din Iasi. La 45 de ani, a murit de COVID-19, desi nu avea alte boliVIDEO Rusia incearca sa recupereze terenul pierdut. Drona de atac Altius va incepe testarea armamentelor dirijateFOTO Mama Antoniei, frumusete ravasitoare la 53 de ani ...citeste mai departe despre " Contract de aproape 3 milioane de euro, pentru depozitarea deseurilor in Sectorul 5, atribuit prin negociere. Piedone: "Habar nu aveam de existenta sa" " pe Ziare.com