Contractele de 9,2 milioane de lei ale firmei Best Achizitii, "abonata a Primariei Capitalei'', care contesta licitatia pentru mastile destinate persoanelor vulnerabile

Compania a fost amintita de Ludovic Orban duminica seara. Premierul a declarat ca licitatia de la Ministerul Sanatatii care viza achizitionarea de masti pentru persoanele defavorizate a fost contestata si apoi atacata la Curtea de Apel de catre o firma "abonata a Primariei Capitalei", iar modul in care a depus aceste contestatii indica faptul ca "incearca sa impiedice finalizarea contractului". Declaratiile au starnit un nou scandal meditic cu primarul Capitalei, Gabriela Firea."A existat o firma, careia am sa ii dau numele, Best Achizitii SRL, un abonat al retelei Primariei Capitalei, care a contestat. Felul in care contesta mie imi arata ca, de fapt, incearca sa impiedice finalizarea contractului, astfel incat sa nu se distribuie mastile. Nu poti sa imi ataci in ultima zi a termenului legal in care se stabileste castigatorul contractului.Dupa aceea, la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor da solutie, respinge contestatia si mai asteapta pana la capatul celor 10 zile, parca sunt, termenul limita in care urma sa se incheie contractul si imi ataca in instanta, la Curtea de Apel", a spus Orban, duminica, pe B1 Tv, intrebat daca licitatia pentru mastile pentru persoanele defavorizate s-a incheiat.Citeste si: Orban: Licitatia pentru mastile destinate persoanelor vulnerabile, contestata de o firma "abonata a Primariei Capitalei''. Firea: "Daca insista cu insinuari murdare, ii indic public persoana din anturajul sau care poate contacta actionarii firmei"Firma celui mai tanar milionarPotrivit datelor Confidas, compania Best Achizitii SRL este administrata de Neagu Mihaela Elena si detinuta in proportie de 100% de Cristescu Alexandru Vlad Mihai. Afaceristul, in varsta de 26 ani, a fost clasat drept cel mai bogat tanar din Romania, potrivit unui top de specialitate.El mai este actionar (60%) /administrator la societatea Agriflor SRL, asociat (33%) la Akyle Security SRL, asociat (50%)/ admistrator la Industrial Construct Solutions SRL si asociat (50%)/ admistrator Yam yam Catering SRL.ContracteleAnul acesta, compania Best Achizitii SRL a incheiat sapte contracte cu Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, in valoare totala de aproximativ ...citeste mai departe despre " Contractele de 9,2 milioane de lei ale firmei Best Achizitii, "abonata a Primariei Capitalei'', care contesta licitatia pentru mastile destinate persoanelor vulnerabile " pe Ziare.com