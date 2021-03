Contractul de salubrizare din Sectorul 1 a ajuns la DNA. Clotilde Armand a facut anuntul pe Facebook

"Cei care au prejudiciat cetatenii Sectorului 1 cu peste 117 milioane de lei sa fie trasi la raspundere. Avem incredere in Justitie", scrie Armand pe Facebook. Conflictul Armand-Romprest.Procurorii DNA au solicitat Consiliului Local al Sectorului 1 o copie conforma cu originalul a contractului incheiat in data de 30 iunie 2008 cu compania Romprest, in luna februarie a acestui an. Solicitarea procurorilor a fost facuta intr-un dosar deschis in anul 2020.Actualul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a intrat in conflict cu Romprest dupa ce a refuzat plata unor facturi pe care le considera emise nelegal. Motivul: preturile serviciilor din contractul semnat in 2008 au fost ajustate de doua ori, prin contracte aditionale, votate in Consiliul Local:2012: S-au modificat indicii in baza carora se indexeaza tarifele din indicii preturilor de consum pe economie in indicii preturilor de consum pe ramura;2019: Au fost modificate preturile fara nicio legatura cu indicii. Sunt situatii diferite, dar in esenta exista cresteri de pana la 300% pe unele operatiuni - in special cele cu frecventa/incidenta mare, iar pe alte tarife se inregistreaza mici scaderi. De exemplu, pretul pentru spalatul mecanizat al strazilor a crescut de la 9,98 lei la 24,02 lei.Curtea de Conturi: Plati nelegaleAcuzatiile primarului Clotilde Armand privind cresterea ilegala a tarifelor au legatura cu un control al Curtii de Conturi care a fost finalizat in noiembrie 2016.Curtea de Conturi a constatat atunci ca Primaria Sectorului 1 a achitat in perioada 2013-2016 suma de 94,1 de milioane de lei (inclusiv TVA). Suma reprezinta tarife indexate in baza unui indice al pretului de consum, altul decat cel prevazut in contractul initial atribuit prin licitatie, modificat prin act aditional si contrar prevederilor din caietul de sarcini, fiind calculate dobanzi si penalitati in suma totala de 23,7 milioane de lei.Curtea de Conturi arata ca au fost incalcate mai multe prevederi din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, dar si alte articole din legislatia secundara.Citeste si:Familia si-a dat acordul! Imagini rare cu ...citeste mai departe despre " Contractul de salubrizare din Sectorul 1 a ajuns la DNA. Clotilde Armand a facut anuntul pe Facebook " pe Ziare.com