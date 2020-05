Aceasta a prezentat, in acest sens, ordonanta de urgenta referitoare la masurile pentru starea de alerta adoptate de Guvern."Se vor aloca sume suplimentare pentru decontarea cu prioritate a concediilor medicale pentru persoanele aflate in carantina si cele infectate cu COVID-19. Aceasta este o problema care a aparut si necesita o rezolvare prin prelungirea masurilor deja luate pe perioada starii de urgenta", a spus Turcan.Potrivit acesteia, "consultatiile medicale acordate de medicii de familie si in ambulatoriul de specialitate vor putea fi acordate in continuare la distanta, utilizand orice mijloace de comunicare si, de asemenea, se va putea face decontarea acestor servicii fara folosirea fizica a cardului de sanatate".De asemenea, serviciile medicale si medicamentele pentru tratarea COVID-19 se acorda tuturor persoanelor de pe teritoriul Romaniei si celor asigurate, si celor neasigurate."In plus, serviciile medicale de asistenta medicala primara acordate in ambulatoriul de specialitate vor fi decontate la nivelul activitatii efectiv realizate", a mai spus Turcan, mentionand ca exista cadrul necesar pentru suplimentarea resurselor in situatie de crestere a numarului de spitalizari, de solicitare a cresterii serviciilor medicale.Citeste si:Procurorii deschid o ancheta dupa ce medicii de familie s-au plans ca CNAS nu a validat consultatiile fara cardCasa de Sanatate arata cum se acorda serviciile medicale in stare de urgenta: Retete online si consultatii la distantaNoi reglementari privind serviciile medicale: Consultatii la telefon si retete pe mail. Tratament pentru COVID-19 fara asigurare medicala ...citeste mai departe despre " Consultatiile medicale pot fi acordate in continuare la distanta. Decontarea serviciilor va fi facuta fara card de sanatate " pe Ziare.com