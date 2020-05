Consultant in turism: Este nevoie de un sprijin financiar consistent, daca nu dorim sa oferim ''pe tava'' turismul romanesc altor tari

El afirma ca la ora actuala nu exista un dialog intre sectoarele public si privat din turism, desi Guvernul ar trebui sa adopte cat mai rapid norme si proceduri pentru industria turistica.Badulescu este de parere ca in acest an se va calatori, oricum, mai putin si altfel, dar cea mai cautata destinatie pentru turistii romani va fi Romania, urmata probabil de tarile apropiate, Bulgaria, Grecia si poate Turcia."In primul si in primul rand, cred ca este nevoie de formarea unei celule permanente de criza, care sa reuneasca reprezentantii Guvernului, ai ministerelor abilitate, precum si ai Ministerului Sanatatii, ai Institutului National de Sanatate Publica, ai Directiilor de Sanatate Publica si ai organizatiilor profesionale de profil. O asemenea celula de criza ar fi trebuit formata ieri, asa cum se spune. La ora actuala nu vad unde este dialogul dintre sectoarele public si privat din turism.Am observat, in ultimele doua luni, pozitii divergente in mass-media, insa nu se aseaza nimeni la masa pentru a identifica solutii clare, concrete. Cred ca mai ales acum ar trebui aplicata Regula de aur, care ar trebui sa fie oricand un reper al relatiilor interumane, sociale. Etica reciprocitatii. Comporta-te cu ceilalti asa cum ai vrea sa se comporte ei cu tine. Statul trebuie sa inteleaga sectorul privat si invers. Ar trebui sa se ajunga la un numitor comun, tinandu-se cont, fireste, de restrictiile impuse de pandemia COVID-19", a declarat consultantul in turism.De asemenea, Badulescu sustine ca este nevoie de norme si de proceduri care sa fie implementate si respectate, in special pentru structurile de cazare si pentru transportatorii de pe teritoriul Romaniei."Aceste norme trebuie adoptate de catre Guvern, dar in dialog cu reprezentantii organizatiilor de profil care reunesc proprietarii de structuri de cazare, transportatorii, agentiile de turism. Este posibil sa mai apara si dupa 1 iunie cazuri izolate de infectare cu COVID-19, inclusiv in structurile de cazare, care trebui raportate la un birou de comanda, ce va decide aplicarea masurilor care se impun.Asa cum majoritatea romanilor au respectat, responsabil, Ordonantele Militare, asa vor t ...citeste mai departe despre " Consultant in turism: Este nevoie de un sprijin financiar consistent, daca nu dorim sa oferim ''pe tava'' turismul romanesc altor tari " pe Ziare.com