Orasul Constanta iese din carantina in prima zi din 2021. Cat a scazut rata de infectare in municipiu

Directia de Sanatate Publica a anuntat joi, ca a facut o analiza de risc si a primit avizul INSP pentru ridicarea carantinei in municipiul Constanta, iar acest lucru se va intampla la expirarea termenului legal si anume 1 ianuarie, ora 20.Municipiul Constanta a intrat in carantina pe data de 20 noiembrie, cand rata incidentei era aproape de 10.Pe langa municipiul Constanta, o singura localitate mai era in carantina, orasul Ovidiu, iar unde masura a expirat deja la ora 00.00.Incidenta pe municipiul Constanta a fost joi de 4,50, iar la nivelul judetului de 3,03.Citeste si:Politistii ameninta ca vor fi mai indulgenti cu infractorii si vor refuza sa verifice persoanele carantinate, daca vor fi "inghetate" salariile. Reactia ministrului de Interne