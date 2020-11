Presedintele Consiliului Judetean Cluj Alin Tise a semnat marti, impreuna cu primarul municipiului Turda, Cristian Matei, un acord de asociere in vederea derularii, in comun, a proiectului de investitii vizand construirea, la Turda, a unei linii de transport urban si periurban, pe cablu.Conform CJ Cluj, noua retea de tip telegondola va uni cele mai importante trei obiective turistice din zona, respectiv Salina Turda, Cheile Turzii si Cheile Turenilor."Este un proiect de mobilitate urbana cu adevarat unic in Romania si extrem de important atat pentru municipiul Turda, prin diminuarea presiunii exercitate asupra transportului public local in timpul sezonului de vizitare, cat si pentru judetul Cluj, in ansamblu. Aceasta noua modalitate ecologica de transport va avea un impact pozitiv atat asupra calitatii mediului cat si asupra mobilitatii cetatenilor si a turistilor care viziteaza trei dintre cele mai cautate obiective turistice din zona", a declarat Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj.In baza acestui acord, Consiliul Judetean Cluj va elabora intreaga documentatie tehnica si de urbanism necesara implementarii proiectului. De asemenea, forul administrativ judetean va asigura si cofinantarea executiei lucrarilor pe acele tronsoane ale retelei situate in afara municipiului Turda.Costurile de implementare a acestui proiect urmeaza a fi suportate din fonduri europene.Cititi si:Decaderea Rosiei Montane, comuna din Apuseni care sta pe un munte de aur. Cum a influentat negativ viata comunitatii proiectul minier esuat ...citeste mai departe despre " Telegondola care sa lege Salina Turda, Cheile Turzii si Cheile Turenilor. Proiect comun al Primariei Turda cu CJ Cluj " pe Ziare.com