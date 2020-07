Consiliul General a respins proiectul de hotarare privind darea in plata a unei parti din Satul Francez. Costanda poate executa Primaria Capitalei

Proiectul a fost respins deoarece s-au inregistrat doar 28 de voturi "pentru", in conditiile in care pentru a fi adoptat era nevoie de votul favorabil a cel putin doua treimi din numarul consilierilor municipali. S-au mai inregistrat trei voturi "impotriva" si 16 abtineri.Proiectul de hotarare prevedea aprobarea darii in plata "a imobilelor teren in suprafata totala de 11.102 mp si constructiile situate pe acesta (...) ca modalitate de executare silita a titlurilor executorii reprezentate de Decizia civila nr. 832A/11.07.2018 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 1011/2/2016 si mentinuta prin decizia civila nr. 1158/04.06.2019 pronuntata de Inalta Curtea de Casatie si Justitie (...) Imobilele ce urmeaza a face obiectul darii in plata vor fi evaluate de un expert ANEVAR, evaluarea urmand a fi propusa spre insusire Consiliului General al Municipiului Bucuresti, anterior incheierii actului de dare in plata".Potrivit referatului de aprobare a proiectului, la solicitarea creditorilor Maria si Costica Constanda a fost deschis dosarul de executare nr. 202EP/2018 la BEJ Peticaru Eduard, pentru recuperarea creantei ce decurge din titlul executoriu reprezentat de Decizia civila nr. 832A/2018 pronuntata in dosarul nr. 1011/2/2016. Somatia de plata nr. 202EP din 6 ianuarie 2020 a fost inregistrata la Directia Juridic sub nr. 642/14.01.2020, iar notificarea privind Masura infiintarii popririi nr. 202EP din 5 martie 2020 a fost inregistrata la Directia Juridic sub nr. 5130/06.03.2020."Prin cererea nr. L/CC/PB/9217, inregistrata la Directia Juridic sub nr. 10256/29.06.2020, creditorii Constanda Costica si Constanda Maria si-au aratat disponibilitatea in ceea ce priveste executarea silita in conditiile art. 1492 cod civil, art. 5 din OG nr. 22/2002 si art. 630 cod procedura civila. Creditorii Constanda Costica si Constanda Maria au transmis Directiei Juridic propunerea ca suprafata totala de 11.102 mp si constructiile situate pe aceasta (...) din totalul suprafetei ce ar urma sa reintre in proprietatea Municipiului Bucuresti conform Deciziei civile nr. 832A/11.07.2018 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 1011/2/2016 sa le fie atribuita in proprietate, urmand ca valoarea acelei suprafete sa fie dedusa din obligatiile de plata pe ...citeste mai departe despre " Consiliul General a respins proiectul de hotarare privind darea in plata a unei parti din Satul Francez. Costanda poate executa Primaria Capitalei " pe Ziare.com