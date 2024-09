Consilierul prezidential Andrei Muraru se afla in centrul unui scandal dupa ce in presa au aparut sambata informatii conform carora ar fi urmarit penal, impreuna cu fratele sau, pentru santaj si folosire de informatii ce nu sunt destinate publicarii. Muraru se apara si spune ca nu are niciun fel de calitate, in niciun dosar.

In presa a fost publicata sambata informatia ca Judecatoria Sector 5 a decis, pe 5 octormbie, sa admita plangerea lui Corneliu Turianu, membru al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS), fata de ordonanta de clasare data de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 5 in cazul plangerilor sale facute impotriva fratilor Andrei si Alexandru Muraru.

Turuianu sustine ca cei doi frati au sustras mai multe dosare de la Ministerul Justitiei, printre care si pe al lui, si au folosit informatiile pentru a-l santaja sa elibereze postul de la CNSAS.

"Dupa un control atent, Ministerul de Justitie, prin Corpul de control, a ...citeste mai departe despre "Consilier al lui Iohannis acuzat de santaj. Cum reactioneaza - UPDATE " pe Ziare.com

Ads