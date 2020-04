Consiliere psihologica gratuita pentru cadrele medicale care lupta cu coronavirusul

Numarul de telefon disponibil este 031 630 2020."Traversam o perioada in care personalul medical este greu incercat, iar sanatatea pacientilor din Romania depinde mai mult decat oricand de sanatatea si puterea medicilor si asistentelor care ii au in grija.Ne dorim sa le fim alaturi prin mijloacele pe care le avem la indemana in acest moment si sa le oferim sprijinul necesar pentru ca si ei sa treaca cu bine peste aceste incercari fizice si psihice, alaturi de pacientii pe care ii ingrijesc."Cu sprijinul Retelei de sanatate REGINA MARIA, pe langa linia telefonica mentionata mai sus, se adauga sedinte online de consiliere gratuita prin echipa dedicata de peste 300 de specialisti verificati si licentiati ATLAS, disponibili 24/7."Suntem profund indatorati tuturor celor care in aceste zile duc o lupta supraomeneasca pentru ca noi sa ramanem sanatosi.Presiunea fizica si mentala poate fi uriasa, de aceea, am ales sa ne alaturam demersului ATLAS & Facem Bine si sa suplimentam suportul psiho-emotional oferit telefonic cu sedinte online de consiliere gratuita, care speram sa le faca lupta macar un pic mai suportabila", declara Fady Chreih, CEO al retelei de sanatate REGINA MARIA.Serviciile de consiliere - telefonica si online - pot fi accesate de toti medicii din tara, precum si de asistentele sau infirmierele care in aceste zile isi pun colegii si pacientii mai presus de propria lor stare de bine, fizica si mentala."Ne bucuram ca platforma noastra, utilizata deja de cativa ani in beneficiul pacientilor, vine acum si in ajutorul cadrelor medicale.In aceasta perioada, medicii, asistentele, infirmierele si intreg personalul medical din prima linie au cea mai mare nevoie de sprijinul nostru.Nu trebuie sa luam munca si dedicatia lor ca atare, ci sa vedem incercarile la care sunt supusi in aceste zile, iar noi ne bucuram ca le putem fi alaturi chiar si cu o mica parte din tot ceea ce au nevoie", afirma Mihai Bran, medic primar psihiatru si co-fondator ATLAS.Pentru a accesa sedintele de consiliere online pe atlas.app, cadrele medicale trebuie sa trimita un email la help@atlas.app, unde li se vor transmite pasii pe care trebuie sa ii parcurga pentru a incepe sedinta cu un specialist ATLAS.Pentru a be ...citeste mai departe despre " Consiliere psihologica gratuita pentru cadrele medicale care lupta cu coronavirusul " pe Ziare.com