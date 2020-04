Jeremy Farrar, director al Wellcome Trust, o organizatie de caritate cu sediul la Londra, care se ocupa de cercetarea medicala, a spus ca Marea Britanie se pregateste sa aiba "una dintre cele mai rele, daca nu cea mai rea" situatie in ce priveste rata deceselor din Europa, transmite The Telegraph.Farrar, cercetator medical si profesor la Universitatea Oxford, a criticat faptul ca guvernul a decis sa opreasca testarea comunitara la inceputul raspandirii virusului, spunand ca acest lucru ar fi putut sa obtina pana la opt saptamani critice de avans pentru ca sistemul national de sanatate, NHS, sa fie mai bine pregatit.Totodata, ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, a sustinut afirmatiile facute de Farrar: "Acest tip de comentariu intareste importanta mesajului central ca oamenii ar trebui sa stea in case deoarece acest lucru protejeaza NHS si salveaza vieti", informeaza Sky News.Marea Britanie a ajuns, duminica, la aproape 85.000 de cazuri si peste 10.600 de morti, dupa ce s-au inregistrat si aproape 1.000 de decese intr-o singura zi.De asemenea, autoritatile britanice au decis ca masurile de distantare sociala sa ramana in vigoare cel putin 6 luni. ...citeste mai departe despre " Consilier medical al guvernului britanic: Rata deceselor din Marea Britanie ar putea fi cea mai mare din Europa " pe Ziare.com