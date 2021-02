Noi reguli pentru concediile medicale ale celor aflati in carantina si izolare. Senatul a adoptat o ordonanta vizand somajul tehnic

Este vorba despre proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicarii unor masuri de protectie sociala adoptate in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca.Se va prelungi valabilitatea somajului tehnic si a programului flexibil de munca. Ministrul Muncii: Asteptam avizul Consiliului LegislativAceasta OUG prevede ca "persoanele asigurate, pentru care a fost instituita masura izolarii la domiciliu sau intr-un un loc declarat, beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in baza certificatelor de concediu medical, acordate de catre medicul de familie ca urmare a documentelor eliberate de catre directiile de sanatate publica, si peste termenul de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a OUG 180/2020, avand in vedere volumul de activitate al acestor institutii".Cum arata un consult la medicul de familie in timpul pandemiei. "Se foloseste chiar si o lampa cu ultraviolete"Proiectul mai prevede reducerea la maximum 10% a procentului de 50% reglementat in OUG 180/2020 in cazul nerespectarii culpabile de catre medicul de familie a oricareia dintre obligatiile contractuale, procent care se va aplica gradual, in functie de numarul de abateri.Dezastru cu platforma de vaccinare anti-COVID. Medici de familie: "E nevoie de multa rabdare. Nu toti pacientii cronici pot fi luati in evidenta"Celalalt proiect aproba ordonanta de urgenta a Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de a ...citeste mai departe despre " Noi reguli pentru concediile medicale ale celor aflati in carantina si izolare. Senatul a adoptat o ordonanta vizand somajul tehnic " pe Ziare.com