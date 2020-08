Concedieri masive pe cel mai important santier naval din Romania. Patronii vorbesc despre "consecintele epidemiei COVID-19"

In Romania se va proceda la disponibilizarea unui numar de 870 de angajati, potrivit unui comunicat al companiei."La inceputul acestui an, Grupul Damen a prezentat un plan ambitios de viitor pornind de la perspectiva navigatiei in conditii de zero emisii de carbon dar si a digitalizarii si standardizarii platformelor de lucru. In acest scop, grupul a demarat deja investitii specifice. Cu toate acestea, pretul scazut al petrolului a determinat partial, o incetinire a activitatii in segmentul offshore.Acest factor, coroborat cu consecintele epidemiei COVID-19, conduce la necesitatea unor schimbari organizationale pe termen scurt, menite sa asigure adaptarea companiei la noua realitate. Drept urmare, grupul va disponibiliza in jur de 1.050 angajati din intreaga lume. Modificarile organizationale vizeaza, in cea mai mare parte, divizia de Nave Medii. In Romania, se va proceda la disponibilizarea unui numar de 870 de angajati, in vreme ce in Olanda, cifra disponibilizarilor este de 173", se mentioneaza in comunicatul grupului transmis miercuri AGERPRES.Conform sursei citate, se estimeaza ca numarul acestora va putea fi limitat prin intermediul proiectelor de mobilitate interna din cadrul filialelor noastre din grup.Compania mentioneaza ca s-a solicitat avizul consiliilor de lucru relevante, concomitent cu consultarea sindicatelor din Romania si din Olanda."Nu excludem posibilitatea ca si alte schimbari organizationale sa se dovedeasca a fi necesare. Toate sunt masuri dificile, cu impact atat asupra afacerii noastre de familie, cat si asupra angajatilor nostri. Cu toate acestea, schimbarile sunt necesare pentru a putea mentine un climat sanatos in companie si a beneficia de bunele perspective ale proiectelor potentiale pe termen lung din diverse sectoare ale pietei constructiilor si reparatiilor de nave", se mai spune in comunicat.Damen Shipyards Group opereaza 36 de santiere navale si de reparatii, avand 12.000 de angajati in intreaga lume. Damen a livrat pana acum mai mult de 6 500 de nave in peste 100 de tari, furnizand anual aproximativ 175 de nave catre clienti din intreaga lume. Pe baza conceptului sau original si standardizat de proiectare a navelor, Damen reuseste sa garanteze o calitate consecventa.Grupul Damen este prezent in Romania prin intermediul santierelor navale ...citeste mai departe despre " Concedieri masive pe cel mai important santier naval din Romania. Patronii vorbesc despre "consecintele epidemiei COVID-19" " pe Ziare.com