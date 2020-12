NoiFacemUnSpital - Spitalul de Copii construit din donatii. Companiile pot redirectiona 20% din impozit pana la finalul anului pentru a sustine acest proiect de tara

Primul Spital National de Copii pentru Cancer, Boli Grave si Trauma se construieste in Romania, exclusiv din donatii si sponsorizari. Un proiect initiat de Daruieste Viata care este sprijinit, in prezent, de peste 350.000 de oameni si peste 4.000 de companii.#NoiFacemUnSpital este cea mai mare initiativa de implicare civica din Romania, in acest moment si consta in constructia si echiparea, la standardele Europei de Vest, a primului Spital de Copii construit de la zero in Romania ultimilor 30 de ani.Ce inseamna #NoiFacemUnSpital?"Noi Facem Un Spital este un proiect de tara - este mai mult decat constructia unor cladirisau dotarea lor cu echipamente, mai mult decat trainingul personalului sau asigurareatratamentului pentru copiii bolnavi. Este modul nostru, al tuturor celor care s-au implicat, de a arata ca in Romania lui nu-se-poate, de fapt, se poate sa construim ceva - eficient,transparent, la standardele pe care le vedem in Vest. Se poate sa construim impreunaPrimul Spital National de Copii pentru Cancer, Boli Grave si Trauma." - Carmen Uscatu, fondatoare Daruieste Viata.Cand se finalizeaza proiectul?"Proiectul are doua faze, fiecare corespunzand unei cladiri. Prima cladire va fi functionala la finele anului 2021 si va sigura cu precadere tratamentul multidisciplinar al copilului bolnav de cancer. Va include sectiile de oncologie, hematologie, terapie intensiva, bloc operator, chirurgie, neurochirurgie si Primul Departament de Radioterapie Pediatrica dintr-un spital public din Romania. A doua cladire va fi conectata cu prima, va prelua toate sectiile Spitalului Marie Curie, care, in acest moment functioneaza intr-o cladire construita in anii '70. A doua cladire, estimam ca va deveni functionala la finele anului 2025." - Oana Gheorghiu, fondatoarea Daruieste Viata.Facilitatea fiscala este valabila atat pentru companiile platitoare de impozit pe profit, cat si pentru cele platitoare de impozit pe venit (in cazul celor din urma sponsorizarea se poate face doar din impozitul pe ultimul trimestru). Toate detaliile fiscale sunt disponibile pe www.daruiesteviata.roCiteste si: Asociatia Daruieste Viata construi ...citeste mai departe despre " #NoiFacemUnSpital - Spitalul de Copii construit din donatii. Companiile pot redirectiona 20% din impozit pana la finalul anului pentru a sustine acest proiect de tara " pe Ziare.com