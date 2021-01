Propunea acestui certificat digital, prezentat de prim-ministrul elen, Kyriakos Mitsotakis, "ar trebui adoptata urgent de Comisia Europeana (CE) si de tarile membre", a precizat directorul IATA, Alexandre de Juniac, intr-o scrisoare deschisa adresata presedintei CE, Ursula von der Leyen.Punerea sa in aplicare ar contribui ca Uniunea Europeana sa beneficieze de reintoarcerea la libertatea de miscare, a adaugat De Juniac, care va parasi conducerea IATA la 31 martie."Un certificat paneuropean de vaccinare, reciproc recunoscut (de tarile UE), ar fi un pas important pentru ca guvernele sa dobandeasca incredere pentru a isi deschide frontierele iar pasagerii sa poata zbura fara barierele create de carantine", a subliniat responsabilul IATA.Propunerea Greciei va fi dezbatuta joi, 21 ianuarie, in cadrul unei reuniuni online la care vor participa liderii Uniunii Europene.Potrivit lui Alexandre de Juniac, "ne aflam in cele mai negre zile ale pandemiei, dar masuri energice, combinate cu programele de vaccinare, trebuie sa ne ofere speranta ca putem restabili libertatea de miscare in siguranta, ceea ce va salva locuri de munca, va reconecta familiile si va revigora economia".CITESTE SI: Trump si oficiali ai administratiei sale, inclusi pe o lista neagra a Iranului ...citeste mai departe despre " Companiile aeriene internationale sustin propunerea Greciei privind un certificat paneuropean de vaccinare anti-COVID-19 " pe Ziare.com