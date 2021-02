Nicusor Dan a anuntat, miercuri seara, ca in privinta companiilor municipale "decizia e luata, ele vor fi desfiintate", iar pentru Compania Turistica Bucuresti "s-a inceput efectiv procedura de desfiintare", el aratand ca aceasta companie nu avea niciun contract."Nu avea contracte cu nimeni, traiau angajatii din capitalul social. 15 (salariati - n.r.) si aveau si un apartament inchiriat destul de consistent, nu faceau nimic, aveau niste chioscuri, dar care nu au functionat incepand cu pandemia, erau niste chioscuri de informare prin Bucuresti. Si oamenii astia au incasat salarii degeaba", a declarat Nicusor Dan, la Digi 24.El a aratat ca administratia locala cheltuie pentru serviciile prestate de aceste companii mai mult cu 30-50 de procente fata de cat platea pentru aceleasi servicii inainte de infiintarea companiilor municipale."Problema companiilor trebuie privita global, in sensul ca ele au fost infiintate, teoretic, pentru a presta mai ieftin niste servicii publice, de exemplu iluminatul public sau ingrijirea arborilor din parcuri. Problema este, daca noi ne uitam - punem inauntru tot ce inseamna salarii si de directori si de angajati - cat plateam noi ca municipalitate inainte de aceste companii si cat platim dupa ce ele au fost infiintate si vedem ca pe multe sectoare platim cu 30%, cu 40%, cu 50% mai mult. Asta este motivul pentru care ele trebuie desfiintate", a explicat Dan.El a precizat ca aceste cheltuieli vin pe fondul unor datorii deja existente la nivelul Primariei Capitalei, de 2,5 miliarde lei, iar aici intervine o problema in privinta inchiderii acestor companii."Ca sa inchizi o companie, trebuie sa-i platesti datoriile, sa-i pui deoparte oamenii, sa vezi care sunt obiectele de inventar si in momentul ala s-a terminat. In momentul de fata, noi nu avem fluxul de bani ca sa pute ...citeste mai departe despre " Compania Turistica Bucuresti a intrat efectiv procedura de desfiintare: "Nu avea contracte cu nimeni, traiau angajatii din capitalul social" " pe Ziare.com