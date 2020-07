Compania olandeza Damen a pierdut definitiv procesul pentru construirea a patru corvete militare in Romania

Licitatia a fost organizata de Ministerul Apararii Nationale si castigata de francezii de la Naval Group, precizeaza newsweek.ro.Compania olandeza, nemultumita de rezultatul licitatiei, a contestat procedura de atribuire a contractului. Insa, a pierdut procesul de la Tribunalul Bucuresti. In urma unui sir lung de termene, in care avocatii firmei olandeze au solicitat pana si reacuzarea celor trei judecatori, Tribunalul Bucuresti si-a mentinut decizia.Compania Damen, investigata in OlandaIn tot acest timp, compania Damen era investigata in Olanda pentru mai multe nereguli legate de obtinerea contractelor pentru constructia unor nave in Trinidad & Tobago si Bahamas, in valoare de 400 de milioane de euro. Ancheta continua in Olanda.Oferta francezilorGrupul francez Naval Group va construi cele patru corvete pentru Fortele Navale Romane, dupa ce Romtehnica l-a declarat castigator in iulie 2019. Francezii vor lucra in parteneriat cu Santierul Naval Constanta, conform romania.europalibera.org.Oferta francezilor a fost cea mai buna din punct de vedere financiar - aproximativ 1,2 miliarde de euro, fata de olandezii de la Damen, care urmau sa lucreze pe santierul din Galati si italienii de la Fincantieri, care urmau sa colaboreze cu santierul naval Tulcea.Compania franceza, Naval Gropup s-a inscris la licitatie organizata de Ministerul Apararii Nationale cu modelul de corveta Gowind 2500. Modelul s-a mai vandut fortelor armate din Egipt, Malaysia si Emiratele Arabe Unite.Modelul de coverta Gowind 2500Foto: Captura Youtube/ Eoficial.roParalizarea licitatieiInca din ianuare 2019, licitatia a fost blocata dupa ce, secretarul de stat pentruArmamente, proaspat demis de premierul Viorica Dancila in luna iunie, a sesizat Parchetul Militar cu privire la suspiciuni aupra faptului ca procedura s-ar fi realizat ilegal.Italienii de la Ficantieri au depus o contestatie la licitatie, pe care au retras-o ulterior. In consecinta, Naval Gropup si Fincantieri au semnat un memorandum de colaborare in luna iunie, infiintand o companie comuna.In 2016, guvernul condus de Dacian Ciolos anuntase ca atribuie contractul firmei olandeze Damen, contra sumei de 1,6 miliarde de euro, navele urmand sa fie construite si intretinute pe santierul Damen ...citeste mai departe despre " Compania olandeza Damen a pierdut definitiv procesul pentru construirea a patru corvete militare in Romania " pe Ziare.com