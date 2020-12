Al doilea vaccin aprobat de autoritatile de reglementare americane, dupa cel produs de companiile Pfizer si BioNTech, va ajunge la furnizorii de servicii pentru sanatate cel mai devreme luni, a spus Perna, conform Reuters.Acesta a adaugat ca livrarea primelor 20 de milioane de doze de vaccinuri furnizate de Moderna si de Pfizer ar putea dura pana in prima saptamana din ianuarie.Vaccinurile produse de Moderna si de Pfizer nu sunt recomandate persoanelor susceptibile sa faca reactii alergice.Cele doua vaccinuri au la baza o noua tehnologie, a ARN-ului mesager, fiind observate reactii alergice atat la doua persoane care au fost vaccinate cu vaccinul Pfizer in Regatul Unit, cat si la doua persoane vaccinate in Statele Unite.Citeste si:Studiu: Majoritatea persoanelor au anticorpi si la sase luni dupa infectarea cu noul coronavirusUn expert in sanatate publica explica ce se intampla in organismul nostru atunci cand ne este administrat vaccinul anti-Covid ...citeste mai departe despre " Compania Moderna a inceput pregatirile pentru distribuirea vaccinului anti-COVID. Camioanele duc dozele in peste 3.700 de locatii din Statele Unite " pe Ziare.com