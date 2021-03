Reguli obligatorii de transparenta salariala la nivel european pentru a combate discriminarea in functie de sex

Ideea din spatele propunerii este de a le oferi angajatilor acces la informatiile privind grila de salarizare a companiei, datele urmand sa fie defalcate pe tipul muncii si sex, si de a-i forta pe angajatori sa remedieze diferentele de plata in cazul unor posturi similare.Introducerea unor reguli obligatorii privind transparenta salarizarii a fost una din politicile prioritare anuntate de presedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, prima femeie aflata in fruntea executivului UE, care a promis sa le introduca in primele 100 de zile de la preluarea functiei.Planul, prezentat pe 4 martieComisia intentioneaza sa prezinte planul in 4 martie, aproape un an mai tarziu.Documentul obtinut de jurnalistii de la Politico afirma ca "diferenta de gen in salarizare" (gender pay gap) - definita drept diferenta de salarizare intre barbati si femei pentru aceeasi munca - ramane in medie de 14,1% la nivelul UE si ca "transparenta salarizarii permite muncitorilor sa depisteze si demonstreze posibile discriminari pe baza de sex".In prezent doar 10 tari membre ale blocului comunitar au adoptat legi privind transparenta salarizarii: Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Spania, Finlanda, Franta, Italia, Portugalia si Suedia.Alte doua, Irlanda si Olanda, analizeaza ideea.Dovezile privind eficacitatea unor asemenea politici sunt limitate dar o cercetare efectuata in Danemarca in 2006 a aratat ca introducerea legii privind transparenta salarizarii a dus la diminuarea diferentelor salariale intre femei si barbati cu 13%.Propunerea Comisiei va include mai multe obligatii pentru companii si le va oferi salariatilor dreptul de a cere ca angajatorul sa le furnizeze informatii despre nivelul veniturilor in comparatie cu cel realizat in alte firme pe un post similar, informatiile urmand sa fie defalcate in functie de sex.Ea ar interzice de asemenea angajatorilor sa le ceara candidatilor informatii privind nivelul veniturilor realizate la locul de munca actual in timpul interviului de angajare. De asemenea ar fi instituita obligatia publicarii salariului oferit pentru un post inainte de interviu.Obligatii pentru companiile care au peste 250 de angajatiTarile UE ar fi obligate sa stabileasca inst ...citeste mai departe despre " Reguli obligatorii de transparenta salariala la nivel european pentru a combate discriminarea in functie de sex " pe Ziare.com