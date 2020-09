Comisarul european pentru Justitie, Didier Reynders, a anuntat pe Twitter ca a trimis o scrisoare in acest sens guvernului lui Viktor Orban.Ungaria prevede exceptii de la interdictia de acces pe teritoriul sau in special pentru cetatenii din celelalte state din Grupul de la Visegrad (Cehia, Slovacia si Polonia), care pot furniza un test negativ de COVID-19 de mai putin de cinci zile."Astazi, (comisarul european pentru Afaceri Interne) Ylva Johansson si cu mine am trimis o scrisoare guvernului ungar in care reamintim importanta (pastrarii) integritatii Spatiului Schengen si aplicarii de masuri la frontiere in mod nediscriminatoriu pentru toti cetatenii si rezidentii din UE", a scris pe Twitter comisarul belgian."Orice masura care nu va respecta aceste principii fundamentale ale dreptului european va trebui, bineinteles, retrasa imediat", a adaugat el. Comisarii ar urma sa discute cu autoritatile ungare pentru a obtine "mai multe informatii"."Nu este posibil sa existe o discriminare pe baza de nationalitate intre cetatenii europeni", a precizat un purtator de cuvant al Comisiei, Christian Wigand, in timpul conferintei de presa zilnice.In contextul restrictiilor de miscare adoptate dispersat de catre statele membre in incercarea de a limita raspandirea pandemiei, Comisia promite de asemenea o mai buna coordonare intre cele 27 de tari din UE si o armonizare a criteriilor pentru definirea zonelor de risc.Executivul european a prezentat propuneri in acest sens, iar cele mai importante dintre ele au fost reluate de presedintia germana a UE intr-un document care urmeaza sa le fie inaintat miercuri ambasadorilor celor 27 de state membre. ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana atentioneaza Ungaria in legatura cu decizia de inchidere a frontierelor pe fondul pandemiei si face apel la importanta "integritatii Spatiului Schengen" " pe Ziare.com