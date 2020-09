Autostrada Sibiu - Pitesti urmeaza sa fie construita in trei etape, iar prima etapa ar trebui sa se incheie in decembrie 2023. Aceasta etapa vizeaza construirea a 53,38 km de autostrada, inclusiv: sase noduri rutiere; 28 poduri si pasaje; zece viaducte; un tunel; o parcare de scurta durata; doua spatii de servicii; trei centre de intretinere si coordonare.Valoarea totala a primei etape a proiectului este de 1.334.389.643,74 Euro si va fi finantata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% din valoarea totala eligibila aprobata, respectiv 875.548.843,35 Euro va fi asigurata din Fondul de Coeziune, iar restul de finantare in valoare de 458.840.800,39 Euro lei va fi asigurata de la bugetul de stat.Lucrarile de constructie pentru sectiunea 1 Sibiu - Boita, au inceput deja, fiind executate de catre austriecii de la Porr. ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana a aprobat aproape 900 de milioane de euro pentru Autostrada Sibiu-Pitesti " pe Ziare.com