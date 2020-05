Comisia Europeana: 117 milioane de euro pentru 8 proiecte care promit tratamente pentru coronavirus

Cinci dintre proiecte vizeaza diagnosticarea si au ca scop crearea de dispozitive care sa permita diagnosticarea intr-un interval de 14 - 40 de minute, in cabinete medicale sau la locuinta pacientului. Celelalte trei proiecte vizeaza dezvoltarea de tratamente."Comisia a anuntat astazi, 12 mai, ca 8 proiecte de cercetare la scara larga, menite sa dezvolte tratamente si metode de diagnosticare pentru coronavirus, au fost selectate in cadrul unei cereri accelerate de propuneri lansate in luna martie de Initiativa privind medicamentele inovatoare (IMI), un parteneriat public-privat.Pentru a finanta un numar mai mare de propuneri de inalta calitate, Comisia si-a majorat angajamentul la 72 de milioane EUR (fata de cele 45 de milioane EUR prevazute initial) din programul Orizont 2020 programul UE pentru cercetare si inovare. 45 de milioane EUR vor fi furnizate de industria farmaceutica, partenerii IMI asociati si alte organizatii implicate in proiecte, totalul investitiilor ridicandu-se la 117 milioane EUR", anunta CE.Dintre cele 8 proiecte finantate in cadrul cererii de propuneri IMI, 5 se axeaza pe metode de diagnosticare si 3 pe tratamente. Cele care se axeaza pe instrumentele de diagnosticare intentioneaza sa dezvolte dispozitive care pot fi utilizate oriunde, cum ar fi in cabinetele medicale sau in propria casa a pacientului si pot produce rezultate rapide in 14-40 minute.Celelalte proiecte, care se vor concentra asupra dezvoltarii de tratamente, vor lucra in principal la actuala pandemie de coronavirus, insa vor depune eforturi considerabile in ceea ce priveste pregatirea pentru viitoare epidemii.In total, aceste proiecte reunesc 94 de organizatii, cum ar fi universitati, organizatii de cercetare, intreprinderi si organisme publice. Se constata, de asemenea, o implicare puternica a intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri), care reprezinta peste 20% din participanti si care vor primi 17 % din buget.Mariya Gabriel, comisar pentru inovare, cercetare, cultura, educatie si tineret, a declarat:"Trebuie sa reunim expertiza si resursele sectorului public si ale sectorului privat pentru a invinge aceasta pandemie ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana: 117 milioane de euro pentru 8 proiecte care promit tratamente pentru coronavirus " pe Ziare.com