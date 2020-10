"In intreg sectorul de transporturi, dar in special in cel legat de aviatie, pierderile sunt enorme. Am pus la dispozitie masuri de natura economica pentru ca statele membre sa ajute in aceasta perioada aeroporturile si companiile aeriene. Cu toate astea, cifrele sunt dramatice, sunt cu 70 la suta zboruri mai putine decat anul trecut la aceeasi data. Asta ar putea duce la inchiderea aerorpoturilor, garilor care nu se mai pot sustine din punct de vedere economic. De aceea am recomandat azi statelor membre sa asigure minima conectivitate la nivel european, sa le ajute aeroporturile pentru a mentine deschise rutele. Este nevoie, pentru cei care trebuie sa calatoreasca si in conditii de criza", a spus Valean la Digi2 4.Comisarul european a vorbit si despre o uniformizare a procedurilor pe aeroporturi, in conditiile in care in acest moment practicile nu sunt uniforme."Ce ne intereseaza in viitor este sa punem la punct un protocol de testare pentru calatorie. Adica cetatenii sa stie foarte clar ca atunci cand au de facut o calatorie dintr-o tara in alta ce protocol de test au la dispozitie. Sa zicem - cu cate zile inainte trebuie sa-si faca test, la destinatie dupa cate zile sa repete testul, astfel incat sa fie evitata o carantina prea indelungata. De asemenea, ce tip de test, incat rezultatul sa vina cat mai rapid. Daca o astfel de masura se aplica uniform la nivelul UE, oamenii vor sti la ce sa se astepte si vor fi din nou incurajati sa-si cummpere un bilet de avion si sa incerce sa calatoreasca".Totodata, se ia in vedere si aplicarea unui formular de localizare a pasagerilor in forma digitala, care sa fie unificat la nivel european si cu ajutorul caruia sa fie ceate baze de date accesibile pentru statele de destinatie. Astfel, in cazul aparitiei unui caz de COVID, poate fi trasata imediat harta contactilor. ...citeste mai departe despre " Comisarul european pentru Transporturi: "Ne intereseaza in viitor sa punem la punct un protocol de testare pentru calatorie" " pe Ziare.com