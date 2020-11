Fostul sef de la Inmatriculari Suceava, retinut in ancheta "fabricii de permise". Alti functionari care au ajuns in arest

In unul dintre acestea este acuzat de comiterea infractiunii de folosire de informatii care nu sunt destinate publicitatii. Este vorba de dosarul in care a mai fost retinut si ofiterul Mihai Martin, de la Serviciul Judetean Anticoruptie. Potrivit datelor de ancheta, Mihai Martin ar fi divulgat o serie de informatii despre efectuarea unor perchezitii, scrie Monitorul de Suceava.Citeste si: Ofiter DGA, suspectat ca a acoperit ilegalitatile "fabricii de permise auto" din Suceava: "A mai activat si la alte structuri importante ale politiei"Referitor la al doilea dosar care il vizeaza pe comisarul-sef Radu Ionut Obreja, acesta ar fi legat de spagile care se dadeau la serviciul pe care l-a condus o perioada.Radu Ionut Obreja ar fi acuzat de comiterea infractiunilor de constituire de grup infractional organizat, patru infractiuni de luare de mita si spalare de bani.Anchetatorii ar fi ridicat 37 de ceasuri de femei si barbati, bijuterii din aur, peste 60.000 de lei, dar si circa 60.000 de euro.50.000 de euro au fost gasiti in portbagajul unui Audi A4, intr-o borseta, iar fostul sef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conduceri si Inmatriculari Vehicule Suceava ar fi justificat ca i-a primit din strainatate, de la un amic, pentru a-i cumpara acestuia un imobil.Citeste si: FOTO "Prada" ridicata de DNA la perchezitiile din dosarul "fabricii de permise" din Suceava: Bani, bijuterii, ceasuri scumpe si masini de luxTot joi noapte au mai fost emise ordonante de retinere pentru 24 de ore si fata de alti angajati ai acestui serviciu. Este vorba de Cezar Macoveiciuc, Iulian Mihaescu si Alex Butnariu. In arestul Inspectoratului de Politie al Judetului Suceava a mai ajuns Florin Bolohan, administrator la Scoala de Soferi Auto Florin din Falticeni.Procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie, impreuna cu ofiterii DGA, au facut joi, 26 noiembrie, zeci de perchezitii in care sunt vizati angajatii Serviciului Permise si Inmatriculari Suceava, dar si alti politisti din structurile MAI.Citeste si:Cum functiona "fabrica de permise" de la Suceava. "Simpla mentionare a numelui unui candidat presupunea ca urma sa dea mita"Zeci de perchezitii la Suceava. Vizata este ...citeste mai departe despre " Fostul sef de la Inmatriculari Suceava, retinut in ancheta "fabricii de permise". Alti functionari care au ajuns in arest " pe Ziare.com