UPDATE Coada de sute de persoane la deschiderea unui restaurant care ofera burgeri gratis, in centrul Capitalei . Administratorul localului, amendat cu 10.000 de lei- VIDEO

UPDATE 16.00 Politia l-a amendat pe administratorul restaurantului care dadea mancare gratis."Referitor la faptul ca mai multe persoane nu respecta distantarea in apropierea unui restaurant din Sectorul 1 care oferea mancare gratuit politisti ai Sectie 1 Politie au procedat la dispersarea persoanelor prezente si transmiterea de mesaje acustice in care erau facute recomandari de pastrare a distantei.De asemenea, administratorul respectivului local a fost condus la subunitatea de politie, unde a fost sanctionat contraventional cu amenda de 10.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19", a transmis Politia Capitalei.In imagini se observa cum coada se intinde pe zeci de metri, iar oamenii stau unii in spatele celorlalti, fara sa respecte distantarea sociala.Reprezentantii restaurantului deschis pe bulevardul Dacia din Bucuresti promit burgeri gratuiti, incepand cu ora 12. Acest anunt a starnit interesul multor persoane, jandarmii fiind nevoiti sa se deplaseze la fata locului.Jandarmii veniti i-au rugat pe tineri sa respecte distanta sociala.Mai multe persoane se plang, insa, de proasta organizare si de aglomeratie: "Foarte proasta organizare. Ce distantare...stau o gramada de oameni inghesuiti la coada si Politia le facea poze", a scris un utilizator pe Instagram.Postarile de pe retele de socializare ale restaurantului au strans aproape 2.200 de aprecieri si sute de comentarii in doar 16 ore.