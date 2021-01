CNAIR a lansat licitatia pentru modernizarea Agentiei de incasare Fetesti, proiect in valoare de peste 37 de milioane de lei

Potrivit CNAIR, termenul de depunere a ofertelor pentru proiectul "Modernizarea Agentiei de incasare Fetesti si identificarea solutiilor de taxare pentru fluidizarea traficului si reducerea timpilor de asteptare prin limitarea actiunii factorului uman" este 21.01.2021.Valoarea estimata a contractului este de 37.869.678,54 lei cu TVA, iar durata de executie a contractului este de 2 ani din care 8,5 luni proiectare si 15,5 luni executie."Prin modernizarea agentiei de incasare, respectiv extinderea cu 6 benzi, se va imbunatati accesul pe podul de la Fetesti peste bratul Borcea pe ambele sensuri de mers, se vor imbunatati conditiile de deplasare, se vor micsora timpii de asteptare si costurile do operare ale vehiculelor", a transmis CNAIR.