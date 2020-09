Citu, despre trecerea Romaniei la statutul de piata emergenta: Echivaleaza cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana

Florin Citu a fost prezent, luni, la evenimentul "Romania emergenta", organizat de Bursa de Valori Bucuresti."Cred ca am trecut foarte usor in societate peste ceea ce inseamna sa intri in indicele FTSE Russell. Echivaleaza cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana pentru ca atunci am avut dintr-odata acces la o piata foarte mare, faceam parte dintr-o piata comuna si toate companiile din Romania aveau acces la o piata mai mare. Asta inseamna si sa intri in acest indice FTSE Russell, inseamna ca dintr-o data, companiile din Romania, piata de capital din Romania este vazuta, este la un click distanta de miliarde de euro care vor sa fie investiti. Sunt oameni care se uita in fiecare zi la piete, unde sa investeasca bani, sunt miliarde si miliarde de euro in lumea asta si de acum pot sa investeasca printr-un click si in Romania. Companiile din Romania pot sa se finanteze mult mai usor", a declarat ministrul Finantelor.El a mai spus ca antreprenorii din tara noastra se schimba, se uita la forme diferite de finantare, iar diversificarea este ceea ce ajuta dezvoltarea."Nu ar trebui sa trecem foarte usor peste acest moment in societatea noastra, pentru ca mai mult ca oricand arata o schimbare de paradigma, arata faptul ca antreprenorii din Romania se schimba, avem alt gen de antreprenori, antreprenori care se uita la forme de finantare diferita, nu doar la finantare prin sistem bancar, care este o finantare sanatoasa, e adevarat, dar diversificarea este ceea ce ajuta dezvoltarea. Si finantarea pe piata de capital este o diversificare", a mentionat Florin Citu.El a transmis ca nu a vazut o sustinere a guvernelor anterioare pentru piata de capital."Nu am vazut o sustinere a guvernelor anterioare pentru piata de capital, nu o vedem nici astazi a majoritatii parlamentare socialiste, care din contra, a trecut acea lege prin care se interzice listarea pe piata de capital si aici nu stiu daca este prostie sau oamenii o fac ca sa distruga Romania. Pentru ca listarea pe piata de capital inseamna atragerea de capital, inseamna investitii, nu inseamna ca vinzi proprietati sau ne vindem tara. Asa se finanteaza companiile ori prin imprumuturi, ori prin lista si inseamna sa atragi capital. Nu cred ca est ...citeste mai departe despre " Citu, despre trecerea Romaniei la statutul de piata emergenta: Echivaleaza cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana " pe Ziare.com