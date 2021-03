Citu a fost intrebat luni, intr-o conferinta de presa, in ce stadiul se afla proiectul privind cumulul pensiei sau salariul si a raspuns: "Au intevenit cateva modificari, il vom pune in dezbatere publica astazi sau maine. Il veti vedea in dezbatere publica. Va fi simplu atunci sa discutam pe proiect, nu sa va spun eu inainte".CITESTE SI: Restrictiile de circulatie dupa ora 22.00 si declaratia pe proprie raspundere ar putea fi reintroduse. Ultimele intentii ale GuvernuluiIntrebat daca s-a gasit o solutie pentru acele domenii in care s-ar produce o criza a sistemului daca oamenii iesiti la pensie nu vor mai putea lucra, Florin Citu a raspuns: "Asta cu criza intr-un domeniu pentru ca pastram oameni la pensie, e putin exagerata. Nu cred ca este un domeniu unde sa fie o criza pentru ca avem oameni care fac un cumul al pensiei cu salariu. Asa niciodata nu o sa mai faci reforma".MInistrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat in repetate randuri ca in invatamant la fi posibila plata cu ora, pentru a mentine dascali pensionari, in caz contrar urmand a exista un deficit de personal sau foarte multe persoane necalificate.CITESTE SI:O romanca de 23 de ani a doborat recordul pentru cea mai tanara bunica din lume. Mama sa ar putea fi cea mai tanara strabunicaCardano, noua senzatie a internetului in lumea criptomonedelor. A crescut de 50 de ori in ultimul anRestaurantele, teatrele si cinematografele se inchid la interior, in Bucuresti. Ce restrictii si exceptii s-au mai stabilitFerma ilegala de ursi in curtea unui interlop aradean. Autoritatile nu au putut elibera animalele pentru ca se pare ca le e frica de proprietarAverea lui IPS Teodosie a explodat in ultimii patru ani: venituri in crestere, salariu cat al presedintelui Iohannis si proprietati de milioane ...citeste mai departe despre " Citu, despre proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul: "Il vom pune in dezbatere publica astazi sau maine" " pe Ziare.com