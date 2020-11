Ministrul Finantelor, despre noi solutii de amanare a ratelor: Masurile nu vor mai fi la fel de generoase precum cele initiale

"Lucrez, impreuna cu sistemul bancar, pentru acea masura care a amanat ratele pe doua luni de zile. Vedem ce solutii vom gasi, ce forma va fi. Suntem in discutii si vom vedea cum va arata forma finala. Eu spun ca trebuie sa avem incredere ca asa cum am gasit o solutie in plina criza, vom gasi si in continuare o solutie buna. Trebuie sa ne gandim ca mergem, totusi, spre ideea ca economia se va insanatosi. Vom avea o revenire si vom incepe sa iesim din aceasta criza. Acesta este scopul, sa avem masuri care sa ne scoata din criza. Masurile nu vor mai fi la fel de generoase precum cele initiale, dar vor fi masuri care sa ajute sa trecem peste aceasta perioada. Bineinteles ca aceste masuri inseamna si costuri pentru sistemul financiar-bancar si ne uitam daca pot fi compensate etc. Toate aceste masuri au rolul de a ajuta atat angajatii, cat si angajatorii sa treaca peste aceasta perioada. Dorim de la angajati sa ramana sanatosi si sa nu le scada puterea de cumparare", a spus Citu, la Europa FM.Ministrul de resort a adaugat ca, in aceasta perioada de criza economica, un venit mediu net in crestere cu 7,8% (conform datelor publicate marti de Institutul National de Statistica, n.r.) reprezinta un record pentru Romania."Azi am avut o veste foarte buna: venitul mediu net in economie a crescut dupa noua luni de zile cu 7,8% fata de anul trecut. Eu zic ca este un record sa ai in perioada de criza economica globala un venit mediu net in crestere fata de perioada anului trecut, cand rata medie a inflatie, la noua luni de zile, este de 2,5%", a afirmat oficialul.Guvernul a aprobat, in septembrie, normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare, ce stabilesc conditiile in care creditorii aproba solicitarile, perioada de amanare si perioada de prelungire a creditelor amanate, iar in cazul imprumuturilor ipotecare, modul de esalonare si garantare a dobanzilor.Pentru creditele ipotecare, perioada pentru care se acorda facilitatile de suspendare la plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane se stabileste conform optiunii de ...citeste mai departe despre " Ministrul Finantelor, despre noi solutii de amanare a ratelor: Masurile nu vor mai fi la fel de generoase precum cele initiale " pe Ziare.com