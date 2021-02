Citu, despre constructia si modernizarea spitalelor: Pe termen scurt, va trebui sa gasim o modalitate prin parteneriat public-privat

"Nu poti sa modernizezi peste noapte cu bani europeni, e mai complicat. Eu va spun ca sunt acele spitale regionale care se fac cu bani europeni, dureaza. Pe fonduri europene dureaza. Va trebui sa gasim o strategie, o modalitate de a construi rapid sau de a moderniza rapid cu bani jumatate de la buget, jumatate, poate, din privat.Sa revenim la parteneriat public-privat, pentru ca lucrurile merg mult mai rapid in acea formula, daca se poate. Trebuie sa ne uitam si la aceasta varianta pe termen scurt", a afirmat Citu, inainte de sedinta conducerii PNL.El a adaugat ca, pe termen mediu, se folosesc fonduri europene, asa cum s-a procedat si anul trecut."Pe termen mediu, e adevarat, folosim fonduri europene si am facut si anul trecut. Revin la buget, pentru ca aceasta este discutia in aceasta perioada. Anul trecut, investitii record de la buget in economie, mai mult, a fost aproape 46% din finantare, a venit din fonduri europene, anul acesta crestem investitiile in buget.Deci, este al doilea an, o sa fie investitii record si crestem iarasi procentul pentru fonduri europene", a precizat prim-ministrul, intrebat ce s-a intamplat cu strategia conceputa dupa tragedia de la Spitalul judetean de la Piatra Neamt privind modernizarea spitalelor din bani europeni.Citeste si:Centrele de vaccinare incep administrarea de luni, 1 februarie 2021, a vaccinului Moderna, in paralel cu cel produs de Pfizer/BioNTech.El este noul Man din fotbalul romanesc. Craiova i-a facut deja o oferta. Cine il mai vrea pe fotbalistul minuneGeorge Simion, dupa intalnirea cu Vlad Voiculescu: "Sunt in stare de soc!". Diana Sosoaca a anuntat ca se va duce sa vorbeasca cu ministrul SanatatiiAna Maria Prodan, despre Gigi Becali : "Are 1,20 m, pe scaunel, cu mainile ridicate, bust si cap ca sa nu ii ploua in gat, ca nu il foloseste""Miracolul" de la Cazinoul Constanta. Celebra cladire-monument incepe sa arate "ca in tinerete" dupa decenii de abandon ...citeste mai departe despre " Citu, despre constructia si modernizarea spitalelor: Pe termen scurt, va trebui sa gasim o modalitate prin parteneriat public-privat " pe Ziare.com