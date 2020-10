Citu: Depunerea declaratiilor fiscale, amanata pana pe 25 decembrie; rambursarea TVA cu control ulterior, pana in 25 ianuarie 2021

"Ne gandim la anul viitor pentru ca se pare ca aceasta criza nu s-a terminat. Vom avea si la anul costuri legate de aceasta criza si va trebui sa luam masuri prin care sa sustinem sectoare din economie. Va pot spune in premiera ca deja am lucrat putin la varianta de Ordonanta de Urgenta care o sa fie aprobata maine pentru amanarea declaratiilor. Vom permite ca, pana la 25 decembrie 2020, sa nu existe penalitati pentru cei care nu reusesc sa plateasca la timp si, in plus, extindem rambursarea TVA cu control ulterior pana in 25 ianuarie (2021 - n. r.), cred. Lasam lucrurile cat mai flexibile, cat mai usoare pentru oameni, pentru companii sa poata functiona in acest mediu dificil. Reducem cu 50% si acea dobanda pe care o percepea statul zilnic celor care aveau intarzieri la plata. Acestea sunt lucruri pe care le-am decis ieri si astazi si vor fi in sedinta de Guvern de maine. Poate pana maine vom veni si cu alte facilitati", a mentionat Citu, la conferinta anuala a Asociatiei Berarii Romaniei.Ministrul de Finante a spus ca "socul asimetric" care a lovit Romania a fost contraatacat cu masuri de ajutor pentru toate sectoarele, inclusiv pentru HoReCa."Socul care a lovit Romania a lovit asimetric. Nu a lovit pe toata lumea la fel. Sunt anumite sectoare din economie, cum este HoReCa, care au fost lovite mai puternic si atunci a fost nevoie de masuri care sa mearga exact pentru acest sector. Aici revin asupra impozitului specific, ceea ce inseamna ca masurile pe care le vom lua in sedinta de Guvern de maine (joi, 22 octombrie - n. r.) efectiv inseamna ca in 2020 sectorul nu trebuie sa plateasca impozit specific. Am prelungit pentru autoritatile locale posibilitatea de a reduce taxele la cladiri (chirii etc.) pana la finalul anului. Eu spun ca IMM Invest a fost un program care, desi a inceput intr-un stil mai ciudat, astazi vorbim de 20.000 de companii care au accesat credite de capital si investitii, iar sectorul HoReCa este intre locul 3 si 4 ca beneficiari ai acestei masuri. Masura de ajutor de somaj tehnic se deruleaza pana la finalul anului", a afirmat oficialul.Acesta a adaugat ca impactul masurilor economico-sociale luate de Guvern in acest an se ridica la 7% din PIB."Tot pana la finalul anului, cei care au ...citeste mai departe despre " Citu: Depunerea declaratiilor fiscale, amanata pana pe 25 decembrie; rambursarea TVA cu control ulterior, pana in 25 ianuarie 2021 " pe Ziare.com