Circa 10.000 de rezervari au fost facute de turisti pe litoral pentru prima saptamana din iunie

"Romanii iau deja cu asalt agentiile de turism, pentru rezervari catre Litoral, statiuni montane si balneare, catre Delta Dunarii, Transilvania, Maramures, Muntenia sau Banat - acasa, in Romania.Litoralul este deja, la fel ca si in fiecare an, 'destinatia vedeta' (cca 10.000 rezervari pentru prima saptamana de dupa 1 iunie!), iar recomandarile si studiile promovate de reputati medici si cercetatori, conform carora apa sarata a marii distruge virusul, transforma vacanta la mare, anul acesta, in terapie si medicament", a declarat Corina Martin, citata intr-un comunicat de presa transmis de FAPT.Potrivit acesteia, tarifele pentru luna iunie sunt estimate la 180 lei/camera cu mic dejun/noapte la Eforie, la 200 lei/camera cu mic dejun/noapte la un hotel de 3 stele la Mamaia, la 200 - 300 lei/apartament de vacanta/noapte in Mamaia. La acelasi tarif de 200 lei/camera cu mic dejun/noapte turistii se pot caza la un hotel de 4 stele in sudul litoralului, de exemplu in statiunile Venus sau Olimp."Recomandam turistilor romani sa isi contacteze agentul de turism, pentru a face rezervari, mai ales ca lunile iulie si august se anunta deja ca foarte aglomerate, cu tarife pe care le regasim acum mai mici chiar decat anul trecut, in timp ce iunie si septembrie au oferte cu adevarat speciale.Operatorii din industria HORECA sunt responsabili si ferm angajati sa asigure protectie si siguranta prin masuri de bun simt pe care le-au implementat deja, conform recomandarilor facute, si sustin prin eforturi si investitii proprii costurile necesare implementarii acestor masuri, fara sa majoreze tarifele practicate. Avem obligatia sa recompensam, prin servicii corecte si tarife atractive turistii care aleg vacanta in Romania, mai ales in acest an", a mai spus reprezentanta FAPT.Conform vicepresedintelui FAPT Adrian Voican, activitatea de turism debuteaza cu oferte atractive."Turismul in Romania debuteaza din 1 Iunie cu Oferte ca de nou inceput: 2 = 3 si 3 = 4 (platesti 2 nopti si stai 3, o noapte gratuita), oferte pe Valea Prahovei si pe Valea Oltului, cazare la trei si patru stele cu masa pe terasa sau in camera! In destinatiile de vacanta din Romania, tarifele pornesc acum de la 100-150 lei/camera/noapte si depind de c