Cipru promite diverse facilitati si sa plateasca ingrijirile medicale pentru turistii care se imbolnavesc de COVID-19 pe insula

Intr-o scrisoare trimisa tur-operatorilor si companiilor aeriene, ministerele Afacerilor Externe, Transporturilor si Turismului au prezentat in detaliu masurile sanitare si protocoalele introduse pentru garantarea sigurantei turistilor.Cu ratele sale scazute de mortalitate si de transmitere a COVID-19, Cipru se promoveaza drept o destinatie "sigura" si "se angajeaza sa asigure ingrijirea turistilor testati pozitiv in timpul sejurului si a apropiatilor lor".Republica Cipru sustine ca a testat mai mult de 10% din populatia sa de cel putin un milion de locuitori si ca a inregistrat oficial 939 de cazuri de COVID-19, dintre care 17 decese.Guvernul de la Nicosia promite in special sa acopere costurile cazarii, hranei si al ingrijirilor medicale daca turistii se imbolnavesc pe insula de noul coronavirus.Potrivit scrisorii citate, calatorul nu va suporta decat "costul transferului la aeroport si al zborului de repatriere".Un spital cu o capacitate de 100 de paturi va fi dedicat exclusiv turistilor depistati pozitiv, iar capacitatea sa "va putea creste, daca va fi necesar, intr-un termen foarte scurt".Circa 112 unitati de terapie intensiva si circa 200 de aparate de ventilatie mecanica vor fi rezervate pacientilor in stare critica, iar 500 de camere in "hoteluri pentru carantina" vor fi puse la dispozitia familiei si a apropiatilor persoanei bolnave.Hotelurile - care isi vor putea redeschide portile de la 1 iunie - in care au stat turistii testati pozitiv nu vor fi inchise, "dar camerele utilizate de persoana in cauza si de apropiatii sai vor fi dezinfectate inainte de a fi utilizate din nou".Guvernul cipriot estimeaza ca numarul turistilor va scadea cu aproape 70% in acest an. In 2019, insula a primit aproape patru milioane de vizitatori, care i-au adus incasari de 2,68 miliarde de euro. Sectorul turistic reprezinta circa 15% din PIB-ul Ciprului.Dupa ce a ridicat izolarea, interdictia de circulatie si restrictiile de deplasare, Cipru urmeaza sa-si redeschida aeroporturile de la 9 iunie pentru zborurile provenite din 13 tari "cu risc scazut", printre care Grecia, Germania, Austria si Malta. Regatul Unit si Rusia, doua mari piete pentru insula, nu figureaza pe list