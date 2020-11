Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6: Am dispus o analiza economica. Nu se poate sa avem cheltuieli de functionare la nivelul acesta

"Avem 960 de milioane bugetul nostru. Pe analiza pe care am facut-o reiese ca pentru investitii avem din fonduri proprii de la buget doar 100 de milioane grosso modo. Fonduri europene - nimic, pentru ca avem o foarte slaba capacitate la Serviciul de Implementare de Proiecte (...). Am dispus o analiza economica, sa vedem si noi cate contracte de paza avem (...). Avem 400 de politisti locali, doua contracte de paza la Administratia Scolilor, unul la DGASPC, altul la Administratia Pietelor. Cate contracte de IT avem? Cate contracte de salubritate avem? Ca avem nu cu URBAN toti, avem unii cu unii, altii cu altii (...). Trebuie sa avem o eficientizare a categoriilor de cheltuieli, pentru ca nu se mai poate. Nu se poate sa avem cheltuieli de functionare la nivelul acesta", a spus Ciprian Ciucu, in sedinta Consiliului Local de marti.Potrivit acestuia, s-au facut diferite proiecte, mai ales in zona DGASPC. "Unele sunt esentiale, altele nu si atunci trebuie sa facem o analiza sa vedem conform legii ce servicii suntem obligati sa dam populatiei, ce servicii sunt date si sunt foarte bine primite de populatie. (...) La DGASPC avem 15 autoturisme plus opt utilitare. Deci, cati soferi? (...) Sunt informat ca s-au facut angajari pe criterii de rudenie (...). Nivelul de cheltuieli pe DGASPC este cel mai mare din tara", a sustinut edilul.El a mentionat ca nu poate preciza cu cat va fi redus personalul autoritatii locale, ca se face o analiza functionala. "Sunt bani care lipsesc din investitii, nu am nimic cu nimeni, e vorba doar de o politica de eficientizare a cheltuielilor. (...) Tot ce ma intereseaza e sa eficientizam, macar sa avem si noi banii aia de cofinantare, pentru ca mi-am propus sa avem o Directie de Fonduri Europene", a subliniat Ciprian Ciucu.Conform acestuia, cei mai multi bani se scurg in contracte. "Am gasit contracte cu televiziuni, am gasit contracte facute ca sa fie (...). Nu mi se pare normal ca Directia de Investitii sa nu stie ce investitii se intampla in administratii. (...) Nu a existat o viziune coerenta", a afirmat primarul. In ceea ce priveste proiectul de amenajare a Lacului Morii, el a spus ca a solicitat ADP sa contracteze proiectul tehnic pe baza caruia la primavara autoritatea locala sa dea drumul la lucrari.Referitor la Insula Lacul Morii, el a spus ca primarul genera ...citeste mai departe despre " Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6: Am dispus o analiza economica. Nu se poate sa avem cheltuieli de functionare la nivelul acesta " pe Ziare.com