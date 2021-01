"Consiliul General al Municipiului trebuie sa faca ceea ce este corect, sa nu mai continue populismul ultimilor 30 de ani si sa adopte o taxa de parcare care sa ne permita sa construim parcari! Ceea ce putem face fara bani multi si repede este sa eliberam spatiul public de masinile abandonate acolo, si vom face asta. Apoi, trebuie sa avem politici de toleranta zero fata de nepasare/nesimtire", a scris Ciucu pe Facebook."Nu sunt adeptul politicilor de toleranta zero in orice context, dar atunci cand parchezi cu buna stiinta pe noroi, il duci pe trotuar, strada si in plamanii nostri, atunci platesti!", a completat edilul din Sectorul 6.Azi am iesit pe teren, cu ochii peste tot. Multi cer politici tolerante fata de masinile abandonate pe spatiul public...Posted by Ciprian Ciucu on Sunday, January 24, 2021Spre exemplu, in septembrie 2020, Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 din Bucuresti, a anuntat ca vrea sa construiasca crese, gradinite si parcari. In Oradea, insa, vor fi luate credite de peste 34 de milioane de euro pentru a construi parcari supraetajate si subteran.CITESTE SI:Medicul Emilian Imbri, despre numarul mare de pacienti internati la Terapie intensiva: "Sper sa nu fie semnul unui tsunami"Beatrice Mahler, despre relaxarea restrictiilor: "Daca ma uit in spital, avem o reala problema. Numarul de cazuri severe e foarte mare"Cine a castigat si cine a pierdut, de fapt, din razboiul purtat de tabara Dragnea cu Justitia. Rasturnari de situatie in marile dosare de coruptie ...citeste mai departe despre " Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, cere cresterea taxei anuale de parcare. De cand s-ar putea aplica masura " pe Ziare.com