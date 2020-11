Marcel Ciolacu a afirmat, glumind, ca "in Romania toti romanii sunt securisti, mai putin cei care sunt cu adevarat"."Povestea e in felul urmator, oricum e frumoasa povestea. E o vorba, cica in Romania toti romanii sunt securisti, mai putin cei care sunt cu adevarat. Si a fost un atac in presa centrala, timp de vreo doua saptamani, in care eu am fost facut securist. Dupa mine a urmat Sorin Grindeanu. Noi suntem prieteni si seara ne mai vedem, locuim si in acelasi bloc. Si zic: > Si cu adevarat am o icoana pe perete, zic: > si cica > . A fost pur si simplu o relatare de viata a unor persoane publice", a explicat Marcel Ciolacu, vineri seara, la Antena 3.Intrebat la ce perioada se refera, liderul PSD a raspuns ca juramantul se referea la "absolut toate structurile" din toate perioadele, afirmand ca inainte de 1989 si el si Sorin Grindeanu erau prea tineri pentru a colabora cu Securitatea. "Cred ca si eu si Sorin nu puteam sa fim inainte de 1989, nu ne permitea varsta sa fim securisti", a mai spus Ciolacu.Ciolacu a adaugat ca si el si Sorin Grindeanu au dat declaratii si au fost verificati cu privire la apartenenta de servicii secrete.Si prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre momentul in care, alaturi de presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a jurat pe o icoana ca nu a colaborat cu fosta Securitate, afirmand ca este un om credincios si ca provine dintr-o familie in care bunicul sau a fost detinut politic. Grindeanu a adaugat ca aceste subiecte sunt diversiuni pentru a se abate atentia de la adevarata problema cu care se confrunta romanii, pandemia de coronavirus. ...citeste mai departe despre " Marcel Ciolacu, despre juramantul pe icoana: A fost pur si simplu o relatare de viata a unor persoane publice " pe Ziare.com