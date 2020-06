"Amanarea relaxarii din 1 iulie este un esec al guvernarii PNL in gestionarea pandemiei. Nu mai certati romanii, ati fost si sunteti anti-modele! Guvernul, in frunte cu ministrul Tataru, da vina exclusiv pe oamenii simpli fiindca nu mai respecta distantarea sociala. Uita insa voit ce comportament public scandalos au aratat liderii PNL de o luna incoace", a transmis, marti, Marcel Ciolacu.Acesta face referire la cateva evenimente in care lideri PNL nu au respectat masurile, inclusiv premierul Ludovic Orban care "a baut si fumat in Guvern, alaturi de alti demnitari"."Robu a facut balci electoral pe stadion, cu minge adusa cu elicopterul si miuta la toc si costum, fara pic de distantare si zero masti. Primarul Chirica si ministrul Alexe au inceput campania electorala cu sute de activisti in cort, sfidand chiar dictonul prezidential > . Daca se rateaza noua etapa a relaxarii, liberalii - nu romanii obisnuiti - sunt principalii vinovati morali. Au sfidat nu doar reguli de bun-simt, ci au calcat legea in picioare. Iar sa faci asta in plina pandemie inseamna sa-ti duci poporul spre prapastie", a mai tramsmis liderul PSD.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni seara, ca s-a decis amanarea celei de-a patra etape de relaxare, care ar fi urmat sa se aplice din 1 iulie."Suntem intr-un moment in care gestionam un numar de cazuri crescut si s-a decis sa amanam cea de-a patra etapa de relaxare", a spus Tataru.El a mentionat ca pot exista restrictii in orice zona unde este transmitere comunitara accentuata. Ministrul Sanatatii a precizat ca, in Romania,nu s-a incheiat primul val al pandemiei de coronavirus si ca este posibil sa transformam acest prim val intr-unul cu doua "cocoase", iar cea de-a doua sa fie mai violenta decat prima, in conditiile in care instinctul de conservare pare ca nu mai exista la multi cetateni....citeste mai departe despre " Ciolacu critica Guvernul pentru amanarea relaxarii de la 1 iulie: "Nu mai certati romanii, ati fost si sunteti antimodele" " pe Ziare.com