Averile personajelor-cheie din economia Romaniei: de la castigul de 1 milion de lei al lui Isarescu la cele sapte venituri ale directorului INS

Ministrul FinantelorIn fruntea finantelor statului sta ministrul Florin Citu. Principalul personaj catre care se indreapta toate degetele pentru modul in care functioneaza economia s-a scolit in Statele Unite, la Grinnell College si la Universitatea din Iowa. Si-a inceput doctoratul peste hotare, dar nu l-a finalizat.Impreuna cu George Citu, actualul ministru al Finantelor are un teren agricol si unul forestier, o casa de locuit, un apartament si 350.000 de lei in banci. In ultimul an a imprumutat o persoana cu suma de 30.600 de euro. Are, insa, si o datorie de 303.000 de euro la ING . In 2019, Citu a castigat din functia de senator 122.259 de lei si 24.944 de lei ca ministru.Presedinta ANAF de pe vremea guvernarii PSDMirela Calugareanu, in varsta de 53 de ani, a fost numita presedinta Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) in timpul guvernarii PSD si pastrata in functie in timpul mandatului de premier al liberalului Ludovic Orban. In luna septembrie a acestui an a fost numita presedinta Consiliului de Administratie al CEC Bank.Calugareanu este economista, licentiata la Academia de Studii Economice din Bucuresti. In 2014 si-a inceput doctoratul in finante la Sibiu, dar inca nu l-a finalizat. A intrat pe piata muncii in 1991, ca inspector la Administratia Financiara din Sectorul 1 al Capitalei, apoi a lucrat intr-o companie privata. A lucrat in Administratia Finantelor Publice Sector 1 si in Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. In 2017 s-a angajat la ANAF.Impreuna cu sotul sau, Calugareanu detine trei terenuri intravilane si unul agricol, doua case de vacanta, una de locuit si un apartament, un autoturism Land Rover si minilingouri de aur in valoare de 8.600 de euro. In conturi are 78.000 de euro si 40.000 de lei.In 2019, Calugareanu a incasat de la CEC Bank 224.784 de lei, iar de la ANAF, 115.011 lei. Functia de cadru didactic la ASE i-a rotunjit semnificativ venitul.Presedintele INS , sapte surse de venit in 2019Tudorel Andrei este presedintele Institutului National de Statistica (INS) din anul 2013. Andrei a terminat Facultatea de Cibernetica de la ASE si Fac ...citeste mai departe despre " Averile personajelor-cheie din economia Romaniei: de la castigul de 1 milion de lei al lui Isarescu la cele sapte venituri ale directorului INS " pe Ziare.com