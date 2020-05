Cine si in ce conditii poate merge la plaja, de la 1 iunie

Numarul de persoane care pot face plaja este limitat, avand in vedere ca sezlongurile trebuie asezate cu pastrarea distantei de doi metri intre ele, conform normelor publicate in Monitorul Oficial.Sezlongurile si alte echipamente de pe plaja trebuie dezinfectate inainte de a fi folosite de alti clienti. Pe plajele neconcensionate, autoritatile locale sunt responsabile de evitarea aglomeratiei.Potrivit ordinului pentru aprobarea normei privind stabilirea masurilor specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitatile de operare a plajelor turistice, semnat de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Economiei, Virgil Popescu, si de secretarul de stat Mircea Fechet de la Ministerul Mediului, publicat in Monitorul Oficial, intre sezlongurile de pe plaja trebuie pastrata o distanta de doi metri, daca acestea sunt utilizate de persoane care nu sunt din aceeasi familie.De asemenea, administatorii plajelor trebuie sa ia masuri pentru a limita accesul in functie de locurile disponibile, pentru a se evita aglomeratiile, sa stabileasca in mod clar culoare unidirectionale, de intrare/iesire, sa limiteze numarul de angajati care intra in contact cu publicul.Accesul la plaja se va face dupa o rezervare, telefonica sau online.Clientii vor fi serviti la locurile lor de pe plaja si se recomanda servirea de produse ambalate individual, iar angajatii operatorului economic trebuie sa poarte masti de protectie.Totodata, zonele de lucru de pe plaja (scaunele sau turnurile salvamarilor) trebuie reamenajate, astfel incat acestia sa poata pastra distanta de minim 1,5 metri intre ei.Echipamentele de pe plaja (sezlonguri) vor fi dezinfectate dupa fiecare utilizare, inainte de a fi folosite de alti clienti. Totodata, trebuie asigurate substante dezinfectante pentru clienti pe plaja si la grupurile sanitare.De asemenea, sunt interzise sporturile si activitatile de agrement pe plaje in alte locuri decat cele amenajate, iar acolo se desfasoara cu limitarea numarului de persoane care nu sunt din aceeasi familie.In cazul plajelor neconcesionate, autoritatile locale sunt responsabile pentru masurile de evitare a aglomeratiei. ...citeste mai departe despre " Cine si in ce conditii poate merge la plaja, de la 1 iunie " pe Ziare.com