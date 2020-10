Cine este afaceristul care i-a promis politistului care-l ancheta 15.000 de euro, pentru musamalizarea dosarului de proxenetism: "Vrei sa-ti dau tie tat?"

Barbatul urmeaza sa fie prezentat, miercuri, judecatorilor cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile."In perioada septembrie - 20 octombrie 2020, inculpatul, fata de care era dispusa masura controlului judiciar intr-un dosar penal in care era cercetat pentru proxenetism, ar fi promis ofiterului de politie care-l ancheta suma de 15.000 euro din care o parte ar fi urmat sa ajunga la procuror pentru ca in schimb sa obtina clasarii in dosarul mentionat", arata DNA, marti, 27 octombrie, intr-un comunicat de presa.Reteaua lui Sharpele NebunuNumele lui Calin Man apare pe lista celor sase persoane arestate preventiv, in mai 2020, ar face parte dintr-o retea de proxenetism si camatarie, din care face parte celebrul interlop Cosmin Pop, zis Sharpele Nebunu.Conform ziardecluj.ro, citat de libertatea.ro, anchetatorii l-au interceptat pe Calin Man in timp ce ameninta o femeie trimisa la produs in Austria. In referatul intocmit de procurori se arata ca "din analiza datelor financiare obtinute, s-a stabilit ca Man Augustin Calin a obtinut foloase materiale de la numita BRM, care practica prostitutia in Viena, astfel:- In perioada 9 februarie 2016 - 11 august 2018, prin intermediul serviciului financiar Western Union, numita BRM a expediat direct numitului Man Augustin Calin suma de 19.418 euro, un numar de 44 de tranzactii. La fiecare dintre tranzactii se afla in Viena. Man a ridicat acele sume de bani de cele mai multe ori din Cluj-Napoca.- In perioada mai 2018 - ianuarie 2020, prin intermediul serviciului financiar Money Gram, numita BRM a expediat numitului Man Augustin Calin suma de 5.400 de euro, un numar de noua tranzactii".Femeia voia sa-l toarneConform probatoriului, femeia era decisa sa se desparta de Man si sa-l toarne la Politie, in vreme ce el o ameninta ca o baga in puscarie. Fragment din dialogul dintre cei doi:Calin Man: "Ce tat? Ce tat, tu, zdreanta, prostituata? Vrei sa-ti dau tie tat? Si io raman in p... goala. Sau ce vrei?... Daca vreau, te bag io pe tine la puscarie".BRM: "Ma peste, peste, peste, peste...".La pagina 60 a referatului cu propunerea de arestare se concluzioneaza: "Astfel, BRM mentiona despre activitatea de proxenetism a lu ...citeste mai departe despre " Cine este afaceristul care i-a promis politistului care-l ancheta 15.000 de euro, pentru musamalizarea dosarului de proxenetism: "Vrei sa-ti dau tie tat?" " pe Ziare.com