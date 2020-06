Cine este Adrian Ionel, directorul Unifarm acuzat ca a cerut mita 760.000 de euro, pentru achizitii facute in criza COVID-19

In 2014, Adrian Ionel il angajeaza pe Adrian Vasile in postul de sef Serviciu contractari, achizitii si distributie, conform profilului sau de Linkedin."Partenera de viata a directorului Ionel are un frate, pe Adrian Vasile, care a fost promovat in pozitia de director de achizitii la Unifarm", a spus un angajat Unifarm pentru Libertatea.roIn 2015, premierul de atunci, Victor Ponta , care asigura si interimatul Ministerului Sanatatii, il numeste pe Adrian Ionel director al Institutului Cantacuzino, dar acesta ramane si presedintele Consiliului de Administratie la Unifarm. In acelasi timp, Adrian Ionel era membru in Consiliul de Administratie al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei de la Magurele si in Consiliul de Administratie al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti.In 2016, Adrian Ionel a incasat venituri din sase salarii de la stat, trei de la Unifarma, unul de la Institul Cantacuzino si doua din Consiliile din Administratie.In 2017, intre 27 ianuarie si 3 februarie, Corpul de Control al Ministerului Sanatatii - format din Sorin Virgil Chifulescu, Gianina Larisa Florea si Paula Lupec - descoperea 18 nereguli la Unifarm si propunea trei masuri, printre care si destituirea directorului general Adrian Ionel, relateaza Libertea.roIn ancheta Corpului de Control al Ministerului Sanatatii se arata ca in 2015, dupa tragedia din clubul bucurestean Colectiv, Unifarm a cumparat de urgenta materiale sanitare si medicamente pentru tratarea victimelor. Corpul de Control a observat ca o suma importanta, 839.000 de lei, nu aparea in evidenta contabila a Unifarm SA.Corpul de Control a mai descoperit ca Unifarm a inchiriat spatii catre 11 terti, fara a organiza licitatii publice. Raportul mentionat mai arata ca, la momentul acela, Adrian Ionel nu a vrut sa arate contractele de inchiriere incheiate intre Unifarm si chiriasi. "Comisia de control nu a putut verifica contractele de inchiriere deoarece directorul general a refuzat sa prezinte documentele solicitate atat pe timpul controlului, cat si ulterior controlului, cu toate c ...citeste mai departe despre " Cine este Adrian Ionel, directorul Unifarm acuzat ca a cerut mita 760.000 de euro, pentru achizitii facute in criza COVID-19 " pe Ziare.com