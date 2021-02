Cum si-au impartit regii asfaltului marile contracte de drumuri in 2020

Compania de Drumuri si-a inceput anul prin semnarea contractului de 35,1 milioane de lei pentru supervizarea proiectarii si executiei podului de peste Dunare de la Braila, cu asocierea Metroul - Italrom Inginerie Internationala - Sistema Ingegneria - Arex Lider Company.Apoi, pe 16 ianuarie, a semnat contractul pentru supervizarea executiei variantei de ocolire Timisoara Sud, pentru 6,4 milioane de lei, cu Ventra Project Management - Utiber Kozuti Beruhazo.Contractele familiei UmbrarescuAnul trecut, firmele familiei Umbrarescu au fost desemnate de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) castigatoarele a opt contracte, in valoare totala de 5,4 miliarde de lei.La inceputul lunii septembrie a anului 2020, asocierea familiei Umbrarescu semna cu Compania Nationala de Administare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) contractul de 670 de milioane de lei pentru realizarea celor 31 de kilometri ai tronsonului 3 din Drumul Expres Craiova-Pitesti si cel de 617 kilometri pentru lotul 4. In trei ani, SA&PE Construct, Spedition UMB si Tehnostrade trebuie sa finalizeze lucrarile.Tot in 2020, aceleasi firme isi atribuie contractul pentru sectiunile Mihailesti-Suplacu de Barcau, Zimbor-Poarta Salajului, in lungime de 12 kilometri si cu o valoare de 680 de milioane de lei.La final de septembrie, asocierea familiei bacaune semna cu autoritatile contarctul pentru sectiunile Nadaselu-Mihaesti si Topa Mica-Zimbor, parte din Autostrada Transilvaniei. Traseul de 30 de kilometri valoareaza 1,3 miliarde de lei si ar trebui sa fie gata in trei ani.Asocierea SA&PE Construct - Spedition UMB - Tehnostrade a semnat, in septembrie, cu Compania de Drumuri, contractul de 705,2 milioane de lei pentru cei 33,6 kilometri ai centurii orasului Galati, care includ si realizarea a doua noduri rutiere la intersectia cu drumurile nationale. Lucrarile, unde intra si 34 de poduri, pasaje si viaducte, vor fi gata in patru ani si sase luni.Aceleasi firme au obtinut in septembrie contractul de 371,4 milioane de lei pentru proiectarea si executia drumului expres Braila-Galati. Firmele SA&PE Construct, Spedition U ...citeste mai departe despre " Cum si-au impartit regii asfaltului marile contracte de drumuri in 2020 " pe Ziare.com