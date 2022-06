Cifrele amețitoare din dosarul de evaziune fiscală al finului lui Virgil Măgureanu. Ce spune despre acuzații afaceristul Răzvan Petrovici FOTO

Omul de afaceri Răzvan Petrovici – finul lui Virgil Măgureanu, primul director al SRI după Revoluție – va fi judecat de Tribunalul București, pentru achiziții fictive de peste 28 de milioane de euro și o evaziune fiscală de 4,7 milioane de lei. Procesul va începe pe data de 26 septembrie, ora 12.00.

Răzvan Petrovici a venit la proces îmbrăcat la costum, proaspăt bărbierit, ceea ce îl scotea în evidență joi, 23 iunie, în sala plină-ochi de indivizi bărboși și tatuați care veniseră în instanță – de bunăvoie sau obligați – pentru trafic de droguri, acces ilegal la un sistem informatic sau grup infracțional organizat.

Dintre toate dosarele strigate, cel al finului lui Virgil Măgureanu avea, însă, cel mai mare prejudiciu: în jur de 1 milion de euro din evaziune fiscală.

Omul are domiciliul în Monte Carlo, pe Princess Grace Avenue, dintr-un imobil (foto centru) de unde poate coborî direct în Marea Ligurică.

Atunci când e în București, Petrovici stă într-o vilișoară interbelică de pe strada Polonă. Nu de de mirare că e un tip discret, fără nicio bijuterie vizibilă.

Răzvan Petrovici nu dă interviuri, dar nici nu se ferește să vorbească despre dosarul lui. Spune că acuzațiile sunt nefondate, că prejudiciul nu există, că n-a făcut evaziune fiscală. Mai spune, pe treptele Tribunalului, la ieșire de la proces, că procurorii de la Parchetul General i-au făcut dosar pe repede-înainte în 2015, că a încercat să colaboreze cu ei și le-a pus la dispoziție toate documentele, însă nu l-au ascultat.

Ține minte și enumeră dint-o suflare datele, orele și minutele la care anchetatorii i-au făcut procesele verbale de percheziție, știe când a ajuns dosarul lui în instanță pentru prima oară și cât timp i-a luat judecătorului până i-a citit cele 4 volume și a luat primele măsuri: 3 minute.

Cum răspunde acuzațiilor finul lui Virgil Măgureanu

Finul lui Măgureanu n-are trac nici de camera foto, semn că ori e nevinovat, ori e sigur că nimeni nu poate dovedi contrariul. Spune că procurorul specialist în infracțiuni economice care l-a anchetat are vârsta cât are el vechimea pe cartea de muncă. Mai enumeră, volubil, legile fiscale pe care le consideră a fi de partea lui și spune că a derulat operațiunile prin bancă. Or – zice el – „banca te verifică și în intestine”.

