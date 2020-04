China produce deja la scara mare un posibil vaccin imporiva COVID-19

Laboratorul se arata increzator. In 2009 a luat-o inaintea concurentei si a devenit primul in lume care a pus pe piata un vaccin impotriva gripei porcine H1N1.In vastele sale instalatii de la Changping, la periferia capitalei chineze, laboratoare controleaza calitatea vaccinului experimental pe baza de patogeni inerti - produs deja in mii de exemplare. In cutia alb cu portocaliu, produsul are acelasi nume - "Coronavac".Testat pe maimutaIn pofida faptului ca tratamentul este inca departe de omologare, producatorul este necesar sa demonstreze ca este capabil sa-l produca la scara mare si sa supuna loturi controlului autoritatilor. Astfel, productia a fost lansata inainte de incheierea testelor clinice.Peste 100 de laboratoare din lume se infrunta in a fi primul care pune la punct un vaccin, insa mai putin de zece dintre ele au angajat in prezent un test clinic pe oameni, potrivit Scolii de Igiena si Medicina Tropicala de la Londra.Este cazul Sinovac, care da asigurari ca a obtinut rezultate incurajatoare la maimuta, inainte de a-si administra serul pentru prima oara unui numar de 144 de voluntari, la jumatatea lui aprilie, in Jiangsu (est).Insa laboratorul, infiintat in 2001, nu anunta data la care injectia sa de o jumatate de mililitru va putea fi comercializata."Aceasta este intrebarea pe care si-o pune toata umea", recunoaste directorul marcii, Liu Peicheng.Potrivit OMS, producerea unui vaccin poate dura intre 12 si 18 luni.Test in strainatateSinovac, care are 1.000 de salariati, spera sa obtina la sfarsitul lui iunie prime rezultate cu privire la securitatea produsului sau, in cadrul unor teste in fazele 1 si 2, declara pentru AFP directorul pentru Afaceri Internationale Meng Weining.Aceste teste constau pur si simplu in verificarea faptului ca vaccinul nu este periculos pentru om. Pentru a se asigura ca este eficient, este necesar sa se efectueze un test in faza 3 asupra unor purtatori ai virusului.Problema este ca de-acum "doar cateva cazuri sunt semnalate in China zilnic", subliniaza Meng. Doar daca nu are loc un al doilea val pe teritoriul chinez, grupul va fi nevoit sa testeze vaccinul pe persoane testate pozitiv in strainatate ...citeste mai departe despre " China produce deja la scara mare un posibil vaccin imporiva COVID-19 " pe Ziare.com