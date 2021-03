"Noul tren - InterRegio 1685 se adreseaza acelora care vor sa ajunga in Constanta in jurul pranzului. Va avea plecarea din Bucuresti Nord la ora 10.45 si sosirea in Constanta la ora 12.56 si va circula in cursul saptamanii, de luni pana vineri, in perioadele de extrasezon: 15 martie - 25 iunie si 6 septembrie - 10 decembrie 2021. Este stiut faptul ca in sezonul estival CFR Calatori introduce alte trenuri suplimentare ce conecteaza toata tara de litoralul romanesc", transmite CFR Calatori.Citeste si: Un copil in varsta de 14 ani a fost spulberat de tren. Greseala fatala facuta de baiatTrenul InterRegio 1685 acopera cererea de transport pe segmentul orar 09.35 - 14.00.Distanta este parcursa in 2 ore si 11 minute si asigura si deplasarea calatorilor spre/dinspre localitatile din parcurs, trenul avand opriri si in statiile Ciulnita si Fetesti. Pentru o calatorie confortabila, trenul va avea in compunere vagoane modernizate in anul 2020.Biletele de tren sunt accesibile tuturor prin gama variata de oferte comerciale: reducere de 10% prin oferta dus-intors, pana la 10% la cumpararea cu anticipatie, 25% la cumpararea in baza cardului TrenPlus.Citeste si:Ghid complet pentru vaccinarea anti COVID-19 in etapa a III-a. Care sunt regulile, cum functioneaza lista de asteptare si ce sunt programarile estimativeDaniel Ghita, discurs agramat in Parlament: "Aceste fantome a trecutului ne urmareste si ne otraveste vietile si astazi"Cum a fost agresata in camera de hotel cantareata Laurette: "De ce crezi ca ai venit aici?" Marturii cutremuratoare ale artisteiInca un tronson din drumul expres Craiova-Pitesti a primit unda verde. Cati bani vor fi alocati pentru lotul de 31,7 kilometriFOTO Sahtior a fost distrusa pe "Olimpico", dar ea a plecat invingatoare. Cine e Olga, jurnalista care a dat "foc" Romei ...citeste mai departe despre " CFR Calatori introduce in circulatie din 15 martie un nou tren pe ruta Bucuresti Nord - Constanta " pe Ziare.com