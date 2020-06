CFR Calatori anunta cand va introduce "Trenurile Soarelui"

Programul se deruleaza pana pe 6 septembrie 2020, conform unui comunicat remis miercuri."Pentru a permite asigurarea legaturii intre principalele orase ale tarii si litoralul romanesc, pe perioada sezonului estival, CFR Calatori a adoptat un program variat care consta fie in prelungirea circulatiei unor trenuri care aveau ca destinatie finala Bucuresti Nord spre Mangalia, fie prin introducerea de trenuri ce au ca destinatie exclusiva litoralul Marii Negre", transmite sursa citata.Prima parte a programului se deruleaza in perioada 12-25/26 iunie, prin prelungirea circulatiei urmatoarelor trenuri la/de la Mangalia:Trenurile IR 1642/IR 1641 Baia Mare - Bucuresti Nord si retur vor circula pana la / de la Mangalia ca trenuri IR 1942/ IR 1941, cu grupa de vagoane de la / pana la Cluj Napoca IR 1638/IR 1639 si pentru Bistrita Nord IR 1648.Trenurile IR 1862/IR 1861 Iasi - Bucuresti Nord si retur vor circula pana la/de la Mangalia ca trenuri IR 1964/ IR 1963, cu grupa de vagoane de la/pana la Suceava IR 1756/ IR 1757.Trenurile IR 1695/IR 1696 Timisoara Nord - Bucuresti Nord si retur vor circula pana la / de la Mangalia ca trenuri IR 1996/IR 1995, cu grupa de vagoane de la/pana la Resita R 9172/ R 9161.Trenurile IR 1742/ IR 1741 Satu Mare - Bucuresti Nord si retur vor circula pana la / de la Mangalia ca trenuri IR 1946/ IR 1945.De asemenea, CFR anunta ca revine in circulatie si "Trenul Tineretului" IR 1924 / IR 1923 pe ruta Sibiu - Bucuresti Nord - Mangalia si retur, tot din data de 12 iunie."Incepand cu data de 26/27 iunie 2020, se introduc in circulatie trenuri special dedicate asigurarii legaturii cu litoralul dinspre Timisoara Nord, Arad, Deva, Craiova, Sibiu, Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Cluj Napoca, Brasov, Targu Mures, Iasi, Suceava, Galati, iar trenurile mentionate mai sus vor reveni la mersul initial.Legatura directa Arad - Mangalia si retur va fi realizata de trenurile IR 1922/IR 1921 pe intreaga durata a programului estival, iar legatura directa intre capitala - Mangalia si statiunile de pe litoral va fi realizata cu trenurile IR 1983/ IR 1984 in perioada 27 iunie - 6 septembrie", se mai arata in comunicat.Totodata, va creste frecventa trenurilor intre Constanta si Mangalia, trenurile de lung parcurs avand vagoane de dormit si cuseta.Pentru accesul turistilor in Delta Dunarii, din 13 iunie 2020, trenuri ...citeste mai departe despre " CFR Calatori anunta cand va introduce "Trenurile Soarelui" " pe Ziare.com