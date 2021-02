Cu cat se vand pe aeroporturi testele negative false de COVID-19. Traficul a inflorit in toata Europa

Acest avertisment intervine dupa arestarea mai multor suspecti care vindeau false certificate de necontaminare, atat pe aeroporturi in Marea Britanie si in Franta, cat si online sau prin intermediul unor mesagerii pe telefon in Spania si Olanda.Numeroase state membre ale Uniunii Euripene (UE) si alte tari cer de-acum proba faptului ca pasagerii nu sunt contaminati cu noul coronavirus, care a ucis 2,2 milioane de oameni in lume."Este foarte probabil ca infractori sa profite de ocazie pentru a produce si vinde false certificate de teste covid-19, atat timp cat vor fi mentinute restrictiile de calatorie din cauza pandemiei", avertizeaza Europol."Data fiind amploarea mijloacelor tehnologice disponibile, cu imprimante de inalta calitate si diverse programe, falsificatorii sunt capabili sa produca documente false sau contrafacute de inalta calitate", subliniaza agentia, cu sediul la Haga, in Olanda.In urma cu zece zile, un barbat suspectat de vanzare de false certificate de necontaminare cu noul coronavirus a fost arestat pe Aeroportul Luton, in Marea Britanie.La inceputul lui noiembrie, politia franceza a arestat sapte persoane, in cadrul destructurarii unui trafic cu false certificate de teste negative covid-19, cu numele unui laborator real, vandute cu preturi intre 150 si 300 de euro unor calatori pe Aeroportul Roissy-Charles-de-Gaulle, in apropiere de Paris.In Spania, politia a arestat un barbat care vindea - online - false documente de acest fel, cu 40 de euro, iar in Olanda traficanti faceau acelasi lucru folosind aplicatii pe mesagerii de pe telefoane mobile."Detectarea unor false certificate de teste nagative covid-19 confirma faptul ca infractori, grupari de crima organizata sau escroci, profita de ocazie imediat ce apare", subliniaza Europol.Mai puteti citi:Pressone: Fostul sef al SRI, George Maior, platit cu 500.000 de lei sa coordoneze doctorate din SUAVIDEO "Sa fie lumina" a obtinut si va publica, in zilele urmatoare, filmari cu fostul episcop de Husi abuzand baieti de seminarVIDEO Coada de sute de persoane la deschiderea unui restaurant care ofera burgeri gratis, in centrul Capitalei. Administratorul localului, amendat cu 10.000 de leiAverile colosale ale procurorilor CSM. Numai din diurne incaseaza anual mii de euroVasile Banescu, purtatorul de cuvant al BOR, despre cazul ...citeste mai departe despre " Cu cat se vand pe aeroporturi testele negative false de COVID-19. Traficul a inflorit in toata Europa " pe Ziare.com