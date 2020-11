VIDEO Primii kilometri de autostrada din Moldova vor fi inaugurati pana pe 3 decembrie, cu un an inainte de termenul prevazut in contract

"Am tinut sa vedem stadiul lucrarilor de pe autostrada de centura a municipiului Bacau. Este un proiect asteptat de mult timp de bacauani si iata ca este aproape de finalizare si va reusi sa scoata tot traficul greu si traficul de tranzit din Bacau si va creste viteza de tranzitare a Bacaului. Il felicit pe constructor, o mobilizare exemplara. Desi termenul de finalizare era ianuarie 2022, constructorul ne-a comunicat ca poate sa o dea in trafic intre 27 noiembrie si 3 decembrie, in functie de conditiile meteorologice", a precizat Orban.Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a subliniat ca, odata finalizata centura ocolitoare a municipiului Bacau, vor fi dati in folosinta si primii 16 kilometri la profil de autostrada din zona de nord-est."Suntem bucurosi sa auzim astazi aceasta veste, in drum spre Suceava, unde vom da in trafic un obiectiv important pentru judetul Suceava, pentru orasul Radauti. Ma refer la varianta ocolitoare a orasului Radauti, unde, impreuna cu acelasi antreprenor serios, reusim, tot inainte de termen, sa dam in trafic acel obiectiv. Asa cum bine stiti, la inceputul lunii septembrie am reusit sa dam in trafic 7,3 kilometri din acest obiectiv. Vestea pe care ne-a dat-o constructorul astazi, si anume ca in cateva zile vom da in trafic acest obiectiv, este cea mai buna veste pe care putem sa o dam romanilor, moldovenilor. Vorbim practic despre primul tronson de autostrada din regiunea Moldovei, cei 16 kilometri la profil de autostrada, din cei 31 kilometri din centura Bacaului. Avem o mobilizare extraordinara pentru ca finalizam acest proiect inainte de termen. Il felicit pe antreprenor. Practic, in noiembrie anul trecut am preluat acest obiectiv la un stadiu fizic de 27% si iata il aduce astazi, in 12 luni, cu un antreprenor serios, la 100%", a declarat ministrul Lucian Bode.Prim-ministrul Ludovic Orban a vizitat, vineri, lucrarile la centura ocolitoare a municipiului Bacau.Orban se deplaseaza in judetul Suceava, unde va participa la inaugurarea centurii ocolitoare a orasului Radauti.Centura Bacau, realizata de firma lui Dorinel UmbrarescuVarianta ocolitoare a municipiului Baca ...citeste mai departe despre " VIDEO Primii kilometri de autostrada din Moldova vor fi inaugurati pana pe 3 decembrie, cu un an inainte de termenul prevazut in contract " pe Ziare.com